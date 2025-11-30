仁王3最新舞台曝光！沖田總司將成敵人？解開幕末京都地獄化之謎

臺灣光榮特庫摩宣布，黑暗戰國動作 RPG「仁王」系列最新作《仁王3》（PlayStation 5／Steam），公開了將於系列中首次亮相的全新舞台「幕末」！同時公布於幕末京都登場的新角色，以及阻擋玩家去路的妖怪們。此外，本作 Steam 版的系統需求也同步於官網公開。



「仁王」系列是以日本戰國時代等要素為舞台，玩家可與武士及妖怪們展開激鬥的黑暗戰國動作 RPG。自 2017 年推出《仁王》、2020 年推出《仁王2》以來，全球累計銷量已突破 850 萬套，至今仍受到廣大玩家的喜愛。

《仁王3》將延續系列特色「硬派的武士動作」、「與戰國武將們交織出的厚重原創劇本」、「沉浸式刷寶與深度十足的流派打造」，以及「充實的線上多人遊玩」等正統要素，並以此為基礎更加進化。

不僅如此，更加入了「充滿挑戰的高難度開放地圖」與「武士和忍者兩種戰鬥風格」等多項新要素，昇華為集 Team NINJA 大成之「戰國誅死遊戲」！

「仁王」系列首次描繪，武士的終焉——「幕末」

舞台是竹千代在江戶遭國松襲擊後的遙遠未來——1864 年的京都。日本的大半國土已被不斷擴張的地獄吞噬，化為荒魂妖怪橫行的世界。被稱為「志士」的一群人，正為了從幕府手中守護能阻止地獄化的靈樹而戰。敬請期待「仁王」系列首次打造，最後的武士時代「幕末」。

在瀕臨地獄吞噬的京都，白刃與槍彈交錯的壯烈戰鬥

在「幕末」的京都，由於受到地獄吞噬的影響，地形發生變動，京都的象徵之一清水寺，以及本能寺等處都發生了異變。

此外，幕府組織新選組的據點壬生寺也隨著異變登場，新選組隊士將作為敵人向玩家襲來。隊士之中，也會出現裝備著手槍或格林機槍的敵人，發動遠距離的立體式攻擊。玩家將能享受到「幕末」獨有的近代兵器與刀劍交錯，有別於以往「仁王」系列的戰鬥樂趣。

不僅如此，不同於「戰國」或「平安」時代的妖怪也將登場，阻擋玩家的去路。在幕末的京都，玩家可同時享受到近代戰鬥，以及與其他舞台截然不同的妖怪戰鬥兩種樂趣。

充滿個性的新公開登場人物

高杉晉作是長州（現山口縣）出身的志士。他有著卓絕的行動力，世人讚其「動如雷電，發如風雨」，藉由建立奇兵隊等行動引領志士們前行。同時，他在戰鬥方面的本領也不容小覷，能靈活運用最新型的手槍與柳生新陰流劍術。

沖田總司是新選組第一隊的隊長，與局長近藤勇、副長土方歲三為舊識。

他的劍術實力為新選組之最，被視為天才劍士，令志士們聞之色變。如今他率領新選組與志士作戰，內心飽受引導隊士的重責與焦躁之情煎熬，因而總是以冷峻的態度待人。

德川慶喜是德川家的後裔。他出身於德川御三家之一的水戶德川家，後來成為一橋家的養子，最後繼位為江戶幕府第十五代將軍。

據說他不僅學問淵博，還通曉手裏劍術等武術，在禁門之變時更是親赴前線作戰。

他隨身攜帶懷錶並學習攝影與西洋畫術，甚為喜愛西洋文物。據說他那種積極引進外國革新政策的態度，就連倒幕派也給予肯定。

注意地圖變化，或許會有新發現？

在戰國地圖中，有時會因為故事的推進，使地圖的樣貌發生巨大變化。與變化前相比，或許能在探索時發現不同的驚喜。

Steam 版系統需求

《仁王3》Steam 版的系統需求，已於本日在官方網站公開。官方網站（系統需求）：https://teamninja-studio.com/nioh3/tch/products/steam_spec.html

