PS5 Pro上市一年評價平淡！畫質幀率被稱半成品　還有1致命原因

自PS5 Pro上市至今已滿一年，有評論指出，儘管這款中期升級機型引入了PSSR技術與更強的光線追蹤能力，並試圖解決畫質模式與性能模式之間的取捨難題，但其整體表現仍顯平淡，缺乏令人信服的存在價值。



回顧當年PS4 Pro的發布，正值第一方獨佔作品集中爆發的階段，地平線：零之曙光（Horizon Zero Dawn）等大作在強化硬件上的提升直觀可見，玩家能清晰感受到畫面與流暢度的飛躍，也因此對「升級版主機+升級版遊戲」的模式充滿期待。然而時過境遷，當前的遊戲生態已大不相同。如今不僅新獨佔作品數量有限，能夠真正發揮PS5 Pro性能潛力的更是寥寥無幾。

本應作為性能躍升核心賣點的PS5 Pro，卻未能兑現其最基礎的承諾——終結玩家在畫質與幀率之間的妥協。

理論上，更強的硬件應使開發者無需再做選擇，實現高畫質與高幀率的統一輸出。但現實情況是，大多數遊戲依然保留甚至擴展了多種視覺模式，除了原有的畫質與性能選項外，還新增了「增強模式」等中間選項。這使得PS5 Pro並未成為簡化的終極方案，反而讓設置更為複雜。

玩家原本期望的是更少的糾結、更高的效率與更穩定的體驗，結果卻面臨更多選項和更難判斷的結果。想要獲得理想中的最佳表現，仍需反覆測試與權衡。

更關鍵的問題在於，目前索尼自家的第一方重磅作品稀缺，而第三方也鮮有能完全利用這台主機性能上限的遊戲。幾乎沒有開發團隊真正將PS5 Pro的硬件能力推至極限，這讓消費者難以判斷其高昂售價是否合理。人們不禁懷疑，在下一代主機到來之前，這台設備是否還有機會被徹底「喚醒」。

回望過去一年，當初749美元的定價依舊顯得缺乏說服力。PS5 Pro仍未找到自己不可替代的位置，也無法證明其作為一次中期升級的必要性。

