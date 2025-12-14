PlayStation 2025年度回顧！查遊玩時數與獎盃　這隱藏獎勵別錯過

每年到了尾聲，各家服務就會陸續推出年度回顧功能，讓使用者複習一下今年的使用情形，例如近期很多人轉貼的Spotify年度總回顧會顯示今年花了多少時間聽歌（還有很有趣的聆聽年齡），YouTube年度回顧會整理使用者最常觀看的頻道、最感興趣的主題等內容，其實像是Apple Music、KKBOX也都有個人化的年度回顧功能。比較特別的是在 Ente 相片影片雲端儲存空間也有推出今年的回顧。



一如既往PlayStation也推出「2025 年度回顧」（2025 Wrap-Up）功能！透過這項服務玩家可以知道自己今年的遊玩情形，還能生成好看的記錄圖表分享至社交網絡，今年的PlayStation 2025年度回顧會顯示的資訊如下：

2025 PlayStation年度回顧的重點數據

．總共玩過的遊戲數量，依照PS4、PS5區分

．玩家的遊戲風格

．總遊玩時數、局數

．成為PS Plus會員的時長

．整年度獲得的獎盃數量和獎盃里程碑

．社群統計資料

．年度摘要和解鎖獎勵



若你和我一樣，今年有在PlayStation花不少時間打機，記得去檢視一下2025年度回顧，可以看到不少有趣的紀錄，同時在最後步驟解鎖獎勵，兑換今年的PlayStation個人造型。

之前我也介紹過2020年、2022年和2024年的PlayStation年度回顧，每年的設計都不太一樣，但我感覺過去比較好看，而且今年的年度回顧沒有直接匯出摘要功能，使用者必須自行截圖、分享至社交網絡。

網站資訊

網站名稱：PlayStation 2025年度回顧

網站鏈結：https://wrapup.playstation.com/zh-hant-hk



PlayStation 2025年度回顧使用教學

1. 登入PlayStation帳號並查看紀錄

以電腦或手機開啟PlayStation 2025年度回顧功能，點選「登入」並登入PlayStation帳號後就會顯示個人頭像、加入時間、等級，點選「查看你的分數」進入回顧模式。

2. 檢視總遊玩遊戲數量與個人遊戲風格

第一個畫面會顯示2025年玩家總共玩過多少遊戲，而且還會依照PS4／PS5區分，最常玩的五款遊戲會顯示遊戲名稱、遊戲時間、獎盃數和遊玩時間等資訊，不過在網路上有一些網友表示有些資訊不是很準確，也有些遊戲不會列在上面，不過不確定原因（往年似乎沒有發生過類似問題）。

第二個畫面是顯示玩家的遊戲風格，例如我很喜歡動作冒險類的遊戲，有72%遊戲時間是在玩這類型遊戲，因此遊戲風格就會顯示為「冒險家」，大家也可以去看一下自己的遊戲風格。

3. PS Plus會員時長與主機／控制器統計

年度回顧還會顯示成為PS Plus會員的時間（如果有的話），還會打造一個自訂遊戲清單，推薦給玩家參考。

比較有趣的是如果玩家有PS5、PS5 Pro不同的遊戲主機，還會分別顯示遊玩時間、局數和玩過的遊戲等資訊，如果有不同的控制器也會顯示2025年最喜歡的控制器配色。

4. 回顧年度獎盃里程碑

每年的PlayStation年度回顧都會列出這一年拿了多少獎盃、同時提升多少等級，從獎盃里程碑還會顯示第一個、第十個、第二十五個、第五十個和第一百個獲得的獎盃，剛好可以回顧原來那段時間自己正在進行哪些遊戲。

5. 取得年度摘要與解鎖個人造型獎勵

最後PlayStation會顯示一個「年度摘要」，可將它截圖後分享至社交網絡，不過今年的回顧摘要好像沒有一鍵生成社群分享圖片的功能，有點可惜！在最後一個頁面會解鎖獎勵，可以透過兑換代碼來取得PlayStation個人造型。

