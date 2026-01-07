Redmi Note 15系列港版有驚喜 硬件配置曝光 防水抗摔更送贈品
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
較早前小米香港確認，將於1月15日在港推出REDMI Note 15 Series智能手機，並將於發佈同日立即開賣。
據小米香港Facebook專頁資訊，預計1月15發佈兼同日開賣的REDMI Note 15 Series手機，將以防水抗揮耐用機身作為主要賣點，現時未確認港版機型。
+4
小米香港REDMI Note 15 Series預約頁面亦未提及推出機型，僅公佈出機早鳥優惠將為附送Xiaomi藍牙溫濕度計3 mini。
機身規格方面，早在12月網絡已有REDMI Note 15、Pro跟Pro+三版本機型配置流傳，其中Pro及Pro+版均具200MP主鏡，Pro+版將配7s Gen4晶片。
Mobile Magazine 短評：考慮到小米去年在港同時引入REDMI Note 14/14 Pro/14 Pro+三機，可預期這次港版REDMI Note 15亦頗大機會同具三機款選擇。
延伸閲讀：Ulefone RugKing3 Pro三防機僅售$899 內置AI助手外還藏這殺手鐧（點擊連結看全文）
+6
Apple改變慣例今年不發佈iPhone 18？卻迎來一款從未見過神機小米17 Ultra Leica變焦環造假？拆機影片惹爭議 官方急闢謠搭飛機iPhone機背突然鼓起！網民驚機上爆炸 落機竟回復原狀？最強國產Android手機推薦！這4款大電池旗艦 長時間打機也不發燙小米 Xiaomi 17 Ultra傳香港2月開售價格曝光 連續光學變焦攝力強
延伸閱讀：
HONOR Power2 巨無霸電池手機正式登場！厚 7.98mm 有 10,080mAh 超大電、兼具三防硬淨機身
不只時脈有別：實測發現 Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU 具備標準版缺少的升頻能力
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】