Redmi Note 15系列港版有驚喜　硬件配置曝光　防水抗摔更送贈品

較早前小米香港確認，將於1月15日在港推出REDMI Note 15 Series智能手機，並將於發佈同日立即開賣。



據小米香港Facebook專頁資訊，預計1月15發佈兼同日開賣的REDMI Note 15 Series手機，將以防水抗揮耐用機身作為主要賣點，現時未確認港版機型。

+ 4

小米香港REDMI Note 15 Series預約頁面亦未提及推出機型，僅公佈出機早鳥優惠將為附送Xiaomi藍牙溫濕度計3 mini。

機身規格方面，早在12月網絡已有REDMI Note 15、Pro跟Pro+三版本機型配置流傳，其中Pro及Pro+版均具200MP主鏡，Pro+版將配7s Gen4晶片。

Mobile Magazine 短評：考慮到小米去年在港同時引入REDMI Note 14/14 Pro/14 Pro+三機，可預期這次港版REDMI Note 15亦頗大機會同具三機款選擇。

延伸閲讀：Ulefone RugKing3 Pro三防機僅售$899 內置AI助手外還藏這殺手鐧（點擊連結看全文）

+ 6

延伸閱讀：

HONOR Power2 巨無霸電池手機正式登場！厚 7.98mm 有 10,080mAh 超大電、兼具三防硬淨機身

不只時脈有別：實測發現 Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU 具備標準版缺少的升頻能力

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】