Ulefone RugKing3 Pro三防機僅售$899　內置AI助手外還藏這殺手鐧

近日，Ulefone在港推出全新入門三防手機RugKing3 Pro，這款通過多重軍規認證的堅固型手機即日起正式在香港開售，定價為$899。對戶外工作者、探險愛好者以及追求裝置耐用性的用戶，提供一個新選擇!



Ulefone RugKing3 Pro不僅擁有IP68及IP69K等級的防塵防水效能，能夠應對各種惡劣天氣與意外浸水情況，更通過了嚴苛的MIL-STD-810H軍規認證，確保手機在衝擊、震動及極端溫度下依然能穩定運作。儘管擁有全方位的保護，機身重量卻控制在286g，兼顧了耐用性與攜帶的便利性。

+ 6

手機採用了一塊6.56吋的大尺寸螢幕，並支援120Hz高更新率，峰值亮度可達500nits，在戶外強光下仍能保持清晰可視。表面覆蓋了防刮耐磨的第三代康寧大猩猩玻璃，並加入防指紋疏油塗層及防誤觸模式，進一步提升使用體驗。此外，它更支援Widevine L1認證，讓用戶能享受各大串流平台的高畫質影片內容。

攝影功能方面，RugKing3 Pro搭載了4800萬像素的主鏡頭，並配備一個200萬像的微距鏡頭，方便捕捉景物細節。其800萬像的前置鏡頭則滿足了自拍與視訊通話需求。特別的是，手機內建了專屬的水下拍攝模式，讓防水能力得以在創作層面發揮實用價值。

效能與系統亦是本次亮點。手機預載了Android 15操作系統，並提供高達8GB的記憶體擴充功能，確保多任務處理更為順暢。它內建了Ulefone AI Pro功能以及Gemini AI助手，提供智慧化的操作體驗。機側的自定義快捷鍵讓用戶能一鍵啟動常用功能，大幅提升效率。實用的三卡槽設計，可同時容納兩張SIM卡及一張microSD記憶卡，兼顧通訊與儲存擴充需求。

電池續航力向來是三防手機的重點，RugKing3 Pro內建了5700mAh的大容量電池，並支援10W有線快速充電與便利的10W磁性底座充電。它還具備5W逆向充電功能，可隨時為其他藍牙耳機等裝置補充電力。手機機身更整合了一個亮度達120流明的強光手電筒，在黑暗環境中能提供即時的照明輔助。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】