Huawei Pura 90全系回歸直屏　尺寸大增除塞大電池　背後藏這關鍵

2024年上半年，華為宣佈P系列升級為Pura，由此Pura系列與Mate系列繼續推進雙旗艦戰略。



華為終端BG CEO何剛曾表示，Pura在西班牙語是純潔的意思，我們要堅持極致簡約純淨的設計語言，Pura品牌口號叫做追逐本心，鋭意向前，就是要能夠不斷去進取，不斷克服困難。

進入2026年，華為將帶來全新影像旗艦Pura 90系列，該機已經在緊鑼密鼓的籌備之中。博主數碼閒聊站爆料，華為Pura 90全部回歸直屏，Pura 90標準版屏幕是6.58吋，Pura 90 Pro系列屏幕是6.87吋。

對比上代Pura 80 Pro系列的6.8吋屏幕，Pura 90 Pro系列尺寸更大，有利於騰出更多的空間放置大電池和影像模組。作為影像旗艦，Pura 90系列的拍照將是一大看點，目前還沒有關於這款新機的更多細節。

回顧今年上半年的Pura 80系列，該機行業首創一鏡雙焦段，將3.7x中長焦鏡頭與9.4x超長焦鏡頭光學焦段合一，配合1/1.28吋主攝級超大底傳感器，實現了長焦畫質全面飛躍，而且這顆大底潛望長焦採用RYYB陣列，暗光環境下拍攝長焦畫面也能清晰可見。

展望明年上半年的Pura 90系列，其影像表現值得期待。

