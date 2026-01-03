Apple將推出產品名單2026　27款一口氣公開！iPhone摺機9月登場？

Apple 產品名單 2026｜如果目前市場流傳的消息屬實，2026 年將會是 Apple 近十多年來產品線變化最大、節奏最密集的一年。由 iPhone 首度進軍摺疊手機市場，到 MacBook 全面分級、iPad 引入 OLED，再到全新家居智能設備與 AI 穿戴裝置。以下將按產品類別，逐一梳理 2026 年預計登場的 Apple 新產品全貌。



iPhone 17e（2026 年春季）

2026 年初，Apple 有機會將率先推出定位入門的 iPhone 17e。這款機型外觀設計有望大幅貼近主流旗艦，包括更窄邊框，並有可能加入動態島，擺脫過往入門機仍沿用瀏海的設計。不過目前消息仍分歧，部分來源指出 17e 或只會縮邊框，但不設動態島。值得留意的是，iPhone 17e 很可能重新支援 MagSafe，彌補前代被批評過度削減功能的不足。

iPhone 18 Pro（2026 年 9 月）

真正的重頭戲，仍然落在 2026 年 9 月的 iPhone 18 Pro 系列。整體尺寸預計維持 6.3 吋及 6.9 吋，但設計細節將迎來關鍵轉變。供應鏈消息指出，Apple 已在測試螢幕下 Face ID，意味動態島有機會退場，螢幕開孔縮減至單一前鏡頭孔，整體觀感接近 Android 高階機。機背方面，Apple 亦嘗試淡化玻璃與金屬之間的色差，讓外觀回歸一致。效能上，A20 晶片將首度採用 2nm 製程，並引入全新 WL-MCM 封裝技術，令記憶體與核心整合度大幅提升，對效能、續航及 AI 任務均有實質幫助。

相機方面，iPhone 18 Pro 最大亮點在於首次加入可變光圈主鏡頭，讓用家能主動控制進光量與景深，而不再完全依賴演算法模擬散景。這項功能將顯著提升夜拍彈性及專業拍攝可玩性。連線層面，Apple 預計全面導入自家 C 系列數據晶片，並配合 N1 無線晶片，整合 Wi-Fi 7、Bluetooth 6，意味 iPhone 將成為未來智能家居與 AI 裝置的核心節點。

iPhone Fold（2026 年 9 月）

Apple 首款摺疊手機「iPhone Fold」預計與 iPhone 18 Pro 同場發布，採用書本式摺疊設計，打開後螢幕約 7.6 吋，摺合後約 5.3 吋，定位介乎 iPhone 與 iPad mini 之間。Apple 極度重視摺痕問題，據稱已透過新 OLED 面板與液態金屬鉸鏈，大幅降低可見摺痕。為追求極致纖薄，iPhone Fold 或將放棄 Face ID，改用側邊 Touch ID。售價方面，市場普遍預期落在 2,000 至 2,500 美元區間，明顯鎖定高端用戶。

第 12 代 iPad（2026 年春季）

入門級 iPad 將於 2026 年春季更新，外觀維持 11 吋全螢幕設計，但核心升級在於處理器。新一代 iPad 將搭載 A19 晶片，首次在平價 iPad 上支援 Apple Intelligence，配合 RAM 升級，令 AI 功能不再只屬於高階產品。這亦顯示 Apple 正逐步將 AI 視為基礎體驗，而非加值功能。

iPad Air（2026 年春季）

iPad Air 將升級至 M4 晶片，提供 11 吋及 13 吋選項，效能接近專業級，但定位仍介乎消費與創作之間。雖然實際體感提升未必顛覆，但對影片剪輯、3D 處理與大型遊戲仍有實質助益。部分 Pro 級功能如快速充電及新通訊晶片，亦有機會下放至 Air 系列。

iPad mini 8（2026 年）

iPad mini 將迎來重大技術躍進，成為繼 iPad Pro 後第二款 OLED iPad。配合更佳防水結構與創新的震動式揚聲器，mini 有望成為最適合行動閱讀與輕創作的平板。晶片方面，若採用 A20 Pro，上市時間或接近 iPhone 18 Pro；若改用 A19 Pro，則可能提早推出。售價預期上調，反映定位轉向高階小尺寸市場。

平價 MacBook（2026 年上半年）

Apple 計劃推出一款售價低於 MacBook Air 的全新 MacBook，主打教育與入門市場。這款機型將採用 A18 Pro 晶片，而非 M 系列，效能接近 M1，但功耗更低，足以應付文書與日常工作。外觀或提供多款亮色，呼應 iMac 策略，售價有望壓在 1,000 美元以下，直接挑戰 Chromebook 與平價 Windows 筆電。

MacBook Air（2026 年初）

MacBook Air 將例行升級至 M5 晶片，設計維持不變，主打效能與續航的小幅優化。SSD 速度有望同步提升，並可能推出新配色，取代現有淡藍版本。

MacBook Pro（2026 年初）

14 吋與 16 吋 MacBook Pro 將迎來 M5 Pro 與 M5 Max 晶片，核心數與 GPU 進一步提升，但外觀仍屬過渡版本，真正大改將留待 OLED 世代。

Mac mini（2026 年中）

Mac mini 將更新至 M5 與 M5 Pro 晶片，定位維持高性價比桌機，未有明顯設計變動，但效能將進一步拉開與舊世代差距。

Mac Studio（2026 年中）

Mac Studio 將搭載 M5 Max 與 M5 Ultra，繼續扮演創作者與工作室級用戶的主力設備，重點仍放在極致效能，而非外觀革新。

Mac 顯示器（2026 年）

Apple 正開發至少兩款新顯示器，可能是新一代 Studio Display 與 Pro Display XDR 後繼型號，導入 mini-LED 或更高階顯示技術，補齊多年未更新的顯示產品線。

OLED MacBook Pro（2026 年底或 2027 年初）

OLED MacBook Pro 將是 Mac 筆電史上最大革新之一，除 OLED 面板外，更可能加入觸控操作，配合全新鉸鏈設計。晶片升級至 M6，並有望內建 5G 連線，讓 Mac 正式跨入行動裝置領域。

iMac（M5，時間未定）

24 吋 iMac 或於 2026 年內升級至 M5 晶片，屬常規更新，暫未見外觀變化。

高階 iMac／iMac Pro（傳聞中）

內部代碼顯示 Apple 正測試搭載 M5 Max 的 iMac，有可能復活 iMac Pro 定位，填補桌機級一體化市場。

Mac Pro（時間未定）

Mac Pro 去向仍不明朗，若更新，可能搭載 M5 Ultra，否則有機會被進一步邊緣化。

Home Hub（2026 年春季）

Apple 將推出全新家居中樞裝置，具 7 吋螢幕，分為牆掛與座枱版本，主打 Siri 與智能家居整合，成為 HomeKit 與 Matter 的控制核心。

HomePod mini 2（2026 年初）

HomePod mini 將升級 S 系列晶片，並加入新配色，強化作為家居中樞節點的角色。

Apple TV（2026 年初）

新一代 Apple TV 將搭載支援 Apple Intelligence 的 A 系列晶片，並加入最新無線通訊規格，定位不再只是串流盒，而是家居 AI 節點。

AirTag 2（2026 年初）

AirTag 2 將強化 UWB 精準定位，並改善防拆設計，提升追蹤穩定度與安全性。

Apple 安全攝影機（2026 年底）

Apple 計劃推出自家室內攝影機，強調私隱與 HomeKit 深度整合，後續或延伸至門鈴等產品。

Apple Watch Series 12（2026 年 9 月）

外觀變化有限，但有望升級 S12 晶片，提升效能與電池效率，為未來健康感測鋪路。

Apple Watch Ultra／SE（未確定）

2026 年是否更新仍屬未知，Apple 可能視市場反應調整節奏。

AI 智能眼鏡（2026 年底展示）

Apple 正研發無螢幕 AI 眼鏡，主打語音、拍攝與即時資訊，處理交由 iPhone 完成，設計偏向時尚配件。

AirPods Pro（2026 年底）

AirPods Pro 或迎來進階版本，加入紅外線感測與空中手勢，強化與 Vision Pro 及空間音效的互動。