HUAWEI Mate X7港版登場｜9.5mm超輕薄摺機王、nova 14i同步亮相

HUAWEI Mate X7 港版登場，新機售價及預購優惠資訊｜HUAWEI華為於澳門舉行新品發佈會，正式推出新一代摺疊旗艦 HUAWEI Mate X7 以及主打超強續航的 HUAWEI nova 14i國際版。今代Mate X7 不僅在機身厚度上刷新了行業認知，更透過第二代紅楓影像系統提升攝影質素。



極致纖薄機身設計

HUAWEI Mate X7 上手的第一感覺其輕薄的感覺，摺疊形態下的厚度僅為 9.5mm，而展開後更薄至 4.5mm，重量亦控制在約 235g，握持手感非常不錯，擺脫了過往摺疊屏手機厚重的刻板印象。在設計上，新機背部相機模組採用了標誌性的「時空之門」設計，配合多維曲面與三維晶鑽切割工藝，其中「雲錦白」版本尤為吸睛，其設計靈感源自東方傳統「錦」工藝，將納米纖維經緯交織於機身背板，光影流轉間如同霞光鋪錦，展現出獨特的華韻；而寰宇紅及曜石黑版本則採用了奢華素皮材質，滿足商務人士對質感的追求。

HUAWEI Mate X7港版登場｜

玄武架構升級解決摺疊屏耐用性

針對用家最關心的摺疊屏耐用性問題，HUAWEI Mate X7 引入了革新的「超可靠摺疊玄武架構」，從內到外進行了全方位的加固。內屏方面，用上了三層複合超韌結構，巧妙地結合了非牛頓流體防護層、UTG 抗衝擊層以及碳纖維支撐層，令屏幕的抗衝擊性提升了 20%，耐彎折能力更是大幅提升了100%，解決了內屏易碎、易產生折痕及老化的技術難題。至於外屏，則配備了第二代玄武鋼化昆侖玻璃，能有效抵禦日常使用中的刮擦與跌落風險。機身結構上，配合由超高強度鋼材打造的精密鉸鏈與航天級鋁合金中框，確保了手機在頻繁開合下的堅固度。更令人驚喜的是，Mate X7 擁有 IP58 及 IP59 級防塵抗水功能，即使面對高溫高壓水流衝擊也能安然無恙。

玄武架構升級 不單鏈鉸，就連機身都更耐用。

第二代紅楓影像系統攝影能力飛躍

在拍攝系統方面，HUAWEI Mate X7 搭載了最新的第二代紅楓影像系統，令攝影能力躋身頂級影像旗艦行列。新系統透過專業級光學配置與智能演算法，擁有 43%更高的色彩還原度及96%的進光量提升，能智能消除複雜光線環境下的偏色問題 。無論是繁華的城市夜景還是高動態的日落場景，Mate X7都能呈現出真實且富有氛圍感的影像。主鏡頭配備了 1/1.28 吋 RYYB 超感光大底感光元件，並支援 F1.49 至 F4.0 的十檔可變式物理光圈，在極致輕薄的機身中實現了光學性能與防震表現的雙重突破。此外，新機還加入了一顆5000萬像素的長焦微距鏡頭，整合緊湊型潛望式系統，配合大光圈，無論是拍攝遠處的山川還是近處的花蕊，都能清晰呈現。全新的 Ultra HDR 影像技術及 17.5 EV 超高動態範圍，在強光或暗光下都能輕鬆創作專業級影片。

第二代紅楓影像系統

沉浸式雙屏體驗與 AI 智能賦能

新機同時採用了 HUAWEI X-True Display 顯示技術，內外雙屏均擁有卓越的亮度和色彩表現。展開後的 8 吋超高清內屏幕擁有 2416x2210 的解像度，峰值亮度高達 2500 nits，無論是分屏協作還是同時開啟多個應用程式都流暢自如。而 6.49 吋的 LTPO 外屏幕峰值亮度更高達 3000 nits，即使戶外強光下，屏幕內容依然清晰可見。另外，新機融入了多項實用的 AI 功能。「AI 智能消除」能自動移除照片中的多餘路人或雜物並生成自然背景；「AI 最佳表情」則能從連拍中挑選每個人最完美的表情合成大合照；而「AI 降噪」則確保了在嘈雜環境下的通話清晰度，全方位提升智能生活體驗。

HUAWEI X-True Display 顯示技術 擁有十分亮麗的顏色。

同步推出續航力超群的HUAWEI nova 14i

HUAWEI nova 14i 同步登場 7000mAh 電量告別續航焦慮

除了旗艦摺機外，同場發佈的 HUAWEI nova 14i 同樣亮點十足，這款專為年輕用家打造的手機，在續航力上做到了極致。在僅 8.9mm 的纖薄機身內，塞入了一顆7000mAh的超大容量電池，平衡了時尚外觀與超長續航。同時nova 14i配備了 6.95 吋 HUAWEI FullView Display 屏幕，支援 270Hz 觸控採樣率及 90Hz 屏幕刷新率，配合超窄邊框設計，帶來了極具沉浸感的視覺享受。為了提升操作便捷性，機身側面新增了創新的「X Button」，用家輕觸即可開啟常用工具，點按2次則可直達應用程式，緊急時刻更能一鍵速撥。配合 256GB 大容量儲存空間及 5,000 萬像素主鏡頭，nova 14i 無疑是追求實用與時尚兼備的年輕用戶的首選。

HUAWEI Mate X7 售價詳情：$15988（16GB＋512GB）

預購優惠：1月16日起預購，2月6日正式推出；預購送MatePad 11.5平板、FreeBuds 6耳機、Scale 3電子體脂磅、亞太區保養



HUAWEI nova 14i 售價詳情：$1588（8GB＋256GB）

預購優惠：2月6日正式推出；預購送Scale 3電子體脂磅

