HUAWEI Mate X7港版登場｜9.5mm超輕薄摺機王、nova 14i同步亮相
HUAWEI Mate X7 港版登場，新機售價及預購優惠資訊｜HUAWEI華為於澳門舉行新品發佈會，正式推出新一代摺疊旗艦 HUAWEI Mate X7 以及主打超強續航的 HUAWEI nova 14i國際版。今代Mate X7 不僅在機身厚度上刷新了行業認知，更透過第二代紅楓影像系統提升攝影質素。
極致纖薄機身設計
HUAWEI Mate X7 上手的第一感覺其輕薄的感覺，摺疊形態下的厚度僅為 9.5mm，而展開後更薄至 4.5mm，重量亦控制在約 235g，握持手感非常不錯，擺脫了過往摺疊屏手機厚重的刻板印象。在設計上，新機背部相機模組採用了標誌性的「時空之門」設計，配合多維曲面與三維晶鑽切割工藝，其中「雲錦白」版本尤為吸睛，其設計靈感源自東方傳統「錦」工藝，將納米纖維經緯交織於機身背板，光影流轉間如同霞光鋪錦，展現出獨特的華韻；而寰宇紅及曜石黑版本則採用了奢華素皮材質，滿足商務人士對質感的追求。
玄武架構升級解決摺疊屏耐用性
針對用家最關心的摺疊屏耐用性問題，HUAWEI Mate X7 引入了革新的「超可靠摺疊玄武架構」，從內到外進行了全方位的加固。內屏方面，用上了三層複合超韌結構，巧妙地結合了非牛頓流體防護層、UTG 抗衝擊層以及碳纖維支撐層，令屏幕的抗衝擊性提升了 20%，耐彎折能力更是大幅提升了100%，解決了內屏易碎、易產生折痕及老化的技術難題。至於外屏，則配備了第二代玄武鋼化昆侖玻璃，能有效抵禦日常使用中的刮擦與跌落風險。機身結構上，配合由超高強度鋼材打造的精密鉸鏈與航天級鋁合金中框，確保了手機在頻繁開合下的堅固度。更令人驚喜的是，Mate X7 擁有 IP58 及 IP59 級防塵抗水功能，即使面對高溫高壓水流衝擊也能安然無恙。
第二代紅楓影像系統攝影能力飛躍
在拍攝系統方面，HUAWEI Mate X7 搭載了最新的第二代紅楓影像系統，令攝影能力躋身頂級影像旗艦行列。新系統透過專業級光學配置與智能演算法，擁有 43%更高的色彩還原度及96%的進光量提升，能智能消除複雜光線環境下的偏色問題 。無論是繁華的城市夜景還是高動態的日落場景，Mate X7都能呈現出真實且富有氛圍感的影像。主鏡頭配備了 1/1.28 吋 RYYB 超感光大底感光元件，並支援 F1.49 至 F4.0 的十檔可變式物理光圈，在極致輕薄的機身中實現了光學性能與防震表現的雙重突破。此外，新機還加入了一顆5000萬像素的長焦微距鏡頭，整合緊湊型潛望式系統，配合大光圈，無論是拍攝遠處的山川還是近處的花蕊，都能清晰呈現。全新的 Ultra HDR 影像技術及 17.5 EV 超高動態範圍，在強光或暗光下都能輕鬆創作專業級影片。
沉浸式雙屏體驗與 AI 智能賦能
新機同時採用了 HUAWEI X-True Display 顯示技術，內外雙屏均擁有卓越的亮度和色彩表現。展開後的 8 吋超高清內屏幕擁有 2416x2210 的解像度，峰值亮度高達 2500 nits，無論是分屏協作還是同時開啟多個應用程式都流暢自如。而 6.49 吋的 LTPO 外屏幕峰值亮度更高達 3000 nits，即使戶外強光下，屏幕內容依然清晰可見。另外，新機融入了多項實用的 AI 功能。「AI 智能消除」能自動移除照片中的多餘路人或雜物並生成自然背景；「AI 最佳表情」則能從連拍中挑選每個人最完美的表情合成大合照；而「AI 降噪」則確保了在嘈雜環境下的通話清晰度，全方位提升智能生活體驗。
HUAWEI nova 14i 同步登場 7000mAh 電量告別續航焦慮
除了旗艦摺機外，同場發佈的 HUAWEI nova 14i 同樣亮點十足，這款專為年輕用家打造的手機，在續航力上做到了極致。在僅 8.9mm 的纖薄機身內，塞入了一顆7000mAh的超大容量電池，平衡了時尚外觀與超長續航。同時nova 14i配備了 6.95 吋 HUAWEI FullView Display 屏幕，支援 270Hz 觸控採樣率及 90Hz 屏幕刷新率，配合超窄邊框設計，帶來了極具沉浸感的視覺享受。為了提升操作便捷性，機身側面新增了創新的「X Button」，用家輕觸即可開啟常用工具，點按2次則可直達應用程式，緊急時刻更能一鍵速撥。配合 256GB 大容量儲存空間及 5,000 萬像素主鏡頭，nova 14i 無疑是追求實用與時尚兼備的年輕用戶的首選。
HUAWEI Mate X7 售價詳情：$15988（16GB＋512GB）
預購優惠：1月16日起預購，2月6日正式推出；預購送MatePad 11.5平板、FreeBuds 6耳機、Scale 3電子體脂磅、亞太區保養
HUAWEI nova 14i 售價詳情：$1588（8GB＋256GB）
預購優惠：2月6日正式推出；預購送Scale 3電子體脂磅