華為nova 15 Ultra評測：6.8mm塞入6500mAh！這黑科技比旗艦更狂

nova的產品更新速度確實非常快，上一代nova 14發佈至今才過了短短半年，在這麼短的時間裡，這新一代nova的全方位進化實在令我們喜出望外。



尤其是我們手中這部nova 15 Ultra，它在攝影、外觀、性能上都擁有全面的革新，將華為的nova系列更加發揚光大。

nova系列作為華為面向年輕群體的核心系列，一直以來的理念就是將最新穎強勁的科技與潮流設計完美結合。

而這部最新的nova 15 Ultra無疑是這一理念的堅定實踐者：

極具辨識度的雙星環ID設計，盡顯時尚風範，搭配超薄的6.8mm機身，其手感更是不斷驚艷著我們的感官。

而在攝影方面更是重頭戲，nova 15 Ultra在搭載廣受好評的「紅楓影像系統」下，首次實現了前後雙紅楓影像的系統配置。無論是自拍還是後置拍攝，色彩風格都能保持一致，即使在低光、雜光環境也能精準控色。

後置的紅楓全RYYB陣列三鏡頭，可變光圈的主鏡設計、全5000萬的超高清像素，讓影像創作底氣十足，無論是拍攝演唱會的熱烈氣氛，還是捕捉絢爛的燈光Show都毫無問題。

接下來，我們將從外觀、攝影、續航、遊戲等多個維度，對這部實力與顏值並存的nova 15 Ultra展開全面評測，看看它能否延續nova系列的輝煌，成為年輕用戶的新寵。

1. 外觀：頂級辨識度，潮流不止雙環

看到nova 15 Ultra機身背面，第一眼被吸引的就是其獨特的雙環ID。這次的雙環設計早在預熱宣傳期便引發了極大的討論。視覺符號十分新穎，帶出街回頭率極高。

背部下方是華為nova系列特有的Logo，和背部顏色呈反色對比設計。

相機 Deco是目前相當流行的橫跨整個機身的圓角長方形，三顆主鏡頭被集中在左側環圈內，左下角的主鏡頭支援可變光圈，從f/1.4到f/4.0十級可調。右下角的長焦鏡頭能夠提供3.7X的光學變焦。

右側環圈中涵蓋了收音咪和紅楓鏡頭，黑色環的設計能夠有效隱藏這些傳感器，保證Deco的一致性。

機頂僅有一個收音咪開口，下方則是揚聲器、收音咪、USB-C接口和SIM卡插槽。

整機的機身厚度僅有6.8mm，也是當下最輕薄的nova手機。中框採用了鋁合金材質，握起來手感極佳。

來到正面，這塊螢幕是一塊6.84吋的OLED平面芒，解像度達到了2856x1320。支援10bit色深以及P3廣色域，可以在設定中自行調整色彩和色溫選項。

護眼方面，這塊螢幕硬件上支援2160Hz高頻PWM調光，還能在設定中開啟智能護眼模式，能夠根據用戶用眼狀態調整螢幕顯示效果。

前置鏡頭呈藥丸狀形式，左側就是此次的前置紅楓鏡頭，能夠更好地還原人眼色彩。

隨機附送100W的充電套裝及C to C充電線。

2. 攝影：雙紅楓新時代

攝影能力則是這款nova 15 Ultra的重頭戲，它後置主鏡、長焦、廣角三鏡頭均為5000萬像素，主鏡頭與長焦均支援OIS光學防震。後置三鏡均為RYYB陣列，擁有更好的採光能力；主鏡頭還支援可變光圈，大小光圈f/1.4到f/4十段切換，拍攝更加輕鬆。廣受好評的紅楓影像也在此搭載，負責相片拍攝的顏色控制。

當然，nova 15 Ultra上最特別的當數前置的紅楓鏡頭，這是業界首發雙紅楓和首發前置紅楓鏡頭，紅楓鏡頭能夠更有效地控制畫面色彩，使拍出來的照片更接近人眼色彩，看起來更舒服。

打開相機，我們便能看到此次攝影的各種特色功能。

這裡我們著重講一下「色卡」功能，nova 15 Ultra沒有傳統意義上的濾鏡，而是更高級的個性色卡模式。預設有電影、菲林、動漫、自然四種色卡選擇，一鍵套用就能給出當下最合適的色調風格；若是不滿意，還可以自行調出色卡，隨意調整畫面的色溫、飽和度、光影等效果。

這顆主鏡頭在調整色卡的情況下能夠輸出風格迥異的不同照片，從日常自然到高飽和動漫風都能駕馭。近距離微距拍攝也堪稱好用。

主鏡頭支援的可變光圈能夠提供相當優秀的散景虛化能力，我們分別使用最大光圈和最小光圈拍攝一款公仔，背部的虛化更加自然，主體更加清晰。

長焦倍率為3.7X，得益於華為對長焦光學以及圖像細節的精準處理優化，這顆長焦哪怕是在遇到如枯樹這類極易「炒車」或者銳化過度的場景，也能提供出色的畫面輸出。

人像模式下，無論是前鏡還是後鏡的風格均能統一，人物膚色表現更加自然，能還原出原本的美感。

3. 續航

6500mAh的輕薄機身，續航不再是問題。nova 15 Ultra搭載了6500mAh的大電池，是 nova 系列有史以來最大的電池，同時機身僅6.8mm。

這塊電池還通過了CQC 5星認證，容量釋放率達到了98%。電池使用更加高效，從早到晚煲劇都無壓力。

而在充電方面，nova 15 Ultra分別支援100W的有線快充和50W的無線充電。

我們實際來測試一下續航能力以及充電速度。

續航測試

對於續航測試，我們使用專業續航測試工具——由快科技出品的「電池狗狗」進行測試。

在測試項目上，預設會進行到20%的電量測試，同時，包括CPU高壓、CPU多線程、AI識別、睇相、影片播放和網頁瀏覽的所有測試項目都會被剔選，通過模擬用戶使用場景，在最大程度上還原真實負載，無限接近真實的耗電情況。

在測試期間，為了確保所有機型的測試環境變量保持一致以及測試成績的精確性，電池狗狗會關閉螢幕的自動亮度調節功能和音量，我們會手動將螢幕亮度調整至300nit進行測試。

我們此次更新了鴻蒙版本的電池狗狗用於續航測試，需要注意的是該軟件的分數不能跨系統比較。

這次的nova 15 Ultra在100%至20%的續航測試中堅持了10小時13分鐘，推算總時間應該在12小時左右，一日中度使用絕對足夠。

充電測試

我們在電量剩餘1%，手機進入應急模式，插入100W充電器後開啟Turbo超級快充的環境下，開始充電測試。

nova 15 Ultra的100W快充方案使用了4倍壓充電協議，最高充電速率可達到85W。

充電時間總用時1小時，從第47分半開始充電電壓降低到5V進行涓流充電。

充電曲線如圖所示。5分鐘充入16%，10分鐘充入29%，20分鐘充入53%，半小時充入77%。

一小時充滿6500mAh電池，前期的充電速度其實相當快，可惜後期的涓流充電有些拖慢了整體時間，但若是像日常使用充5至10分鐘進行補電，那麼效率絕對是可觀的。

4. 遊戲：麒麟9010S+鴻蒙6是流暢的底氣

遊戲這方面nova 15 Ultra也依然在行，其搭載了麒麟9010S和HarmonyOS 6的端、芯、雲協同升級，在系統底層進行了深度優化，整機性能相比上代提升了18%。重負載遊戲流暢穩定不Lag機。

請看遊戲實測。

《王者榮耀》在nova 15 Ultra上能開啟高畫質120幀，遊戲幀數表現可是穩穩當當，平均幀數達到了119.9FPS，1% Low幀也達到了115FPS。

《原神》最高畫質跑圖，在鴻蒙6中，原神開啟60幀會自動開啟補幀以控制發熱與功耗，所以幀數功耗僅供參考。

遊戲的平均幀數達到了59.2FPS，1% Low幀達到了32.62FPS。

遊戲期間的平均溫度達到了35.9°C。

5. 總結：有鋒芒、有體驗的新nova

華為nova 15 Ultra精準地延續了nova系列時尚年輕的基因，在如此短暫的迭代時間中，給了我們超出期待的進化。

外觀上，雙星環ID設計打造出極高的辨識度，6.8mm超薄機身搭配鋁合金中框，兼顧了顏值與握持手感。

攝影方面，作為其核心優勢，前後雙紅楓影像系統+全RYYB陣列三鏡頭的組合，實現了全場景下的精準控色與清晰拍攝，個性色卡模式更滿足了年輕用戶的創作需求。

續航層面，6500mAh大電池帶來紮實的12小時續航，100W有線快充高效解決補電焦慮。

遊戲性能上，麒麟9010S與鴻蒙6的協同優化，讓重負載遊戲流暢運行，溫度控制相當出色。

而在華為具有持久優勢的衛星通訊方面，nova 15 Ultra也沒有讓我們失望，其支援了雙向北斗衛星通訊以及額外的天通衛星通訊能力，支援在地面無網環境下進行語音通話或者收發短訊，在緊急時刻也能保證通信暢通無阻。

華為nova 15 Ultra實現了顏值與實力的均衡統一，將前沿科技與潮流設計融合成了一台有溫度的全新機型。

更重要的是，在這代實現了性能、攝影、續航、通信和質感全面增強的基礎上，首發價格依舊保持在4,199元人民幣，是nova系列史上幅度最大的「加量不加價」迭代，尤其適合追求個性外觀、注重影像創作，同時熱愛華為生態的用戶。

如果你鍾情於這一方向的理念，那麼這款手機絕對是你當前最值得考慮的選擇之一。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】