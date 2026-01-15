去旅行用信用卡買嘢　港幣定當地貨幣更抵？消委會教小心DCC匯率

去旅行時使用信用卡支付不但方便快捷，又可以賺取里數、積分或現金回贈，甚至連網購、串流平台訂閱，也多數以信用卡結算。不過，很多人都忽略了一個細節，當你在海外簽卡時，畫面跳出「以港幣付款」或「以當地貨幣付款」這個選項，其實會直接影響你最終要付多少錢的關鍵。



消委會在最新一期的《選擇月刊》中分享，海外簽卡背後牽涉的匯率計算方式、額外手續費，以及一項名為動態貨幣轉換（Dynamic Currency Conversion，簡稱 DCC）的服務。很多港人在旅遊時為了一眼看清楚支付金額的港幣數目，習慣選擇港幣付款，卻不知道這往往意味著要付出更高的成本。

什麼是 DCC？

當你在海外商戶以信用卡付款，終端機顯示港幣與當地貨幣兩個選項時，只要選擇港幣付款，系統便會自動啟動 DCC 服務。這項服務並非由發卡銀行、亦不是由 Visa、Mastercard、American Express 或銀聯等國際信用卡組織提供，而是由商戶或其合作的金融服務供應商負責。

DCC 的好處是即時透明。在付款當刻，已經清楚知道最終會在信用卡帳單上扣多少港幣，不用等結算日再計算匯率。但問題在於，這其實包含了隱藏溢價。消委會指出，DCC 所用的匯率通常已包含一定比例的加價，而並非接近市場匯率。再加上部分發卡機構會把信用卡組織徵收的跨境港幣交易收費轉嫁給持卡人，最終港幣入帳金額往往會比以外幣付款貴。

用實例看差距：同一筆消費，相差可接近 4%

消委會以實際交易情況作說明。假設一筆日本消費金額為 27,500 日圓，如果選擇以日圓入帳，信用卡組織在結算日以 20.01 的匯率計算，再加上發卡機構收取 1.95% 的外幣交易收費，最終港幣金額約為 1,401 元。

若改為選擇港幣付款，系統會即時以 DCC 匯率換算為港幣，再加上發卡機構轉嫁約 1% 的跨境港幣交易收費，最終金額約為 1,455 元。兩者相差約 54 元，幅度接近 4%。

日本用八達通、信用卡、AlipayHK各種消費即時兌換率（已包括手續費）👇👇

為什麼以當地貨幣付款通常較便宜？

當你選擇以當地貨幣付款，交易金額會先以外幣入帳，再由信用卡組織在結算日，根據其採用的批發匯率折算成港幣。消委會指出，這個匯率一般會接近市場中間價，透明度及公平性相對較高。

不過，這種方式也有一個特點：在付款當刻，無法知道最終會用哪一個匯率結算，因為結算日與交易日未必相同。若期間匯率出現波動，最終港幣金額可能會比你即時估算略高或略低。

跨境港幣交易收費：港幣入帳，也可能被當作「海外交易」

另一個容易被忽略的收費，是跨境港幣交易收費。消委會指出，即使交易以港幣結算，只要商戶位於香港以外或並非本地註冊，該筆交易仍可能被視為跨境交易，而被收取約 1% 左右的手續費。

這種情況在網購平台及串流訂閱服務尤其常見。例如一些海外網站即使標示港幣價格，實際結算地仍然在境外，最終信用卡帳單仍可能出現這筆費用。近年部分香港信用卡已豁免跨境港幣交易收費，特別是高端卡或旅遊導向卡種，對經常外遊或跨境消費的用戶而言相當重要。

資料來源：消委會 591期《選擇月刊》