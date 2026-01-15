Lenovo拯救者Y700五代Q2登場：配S8E Gen5晶片　竟仍沿用這配置？

雖然今年已確定不會有新代ASUS ROG Phone電競手機，但好消息是去年開始掀起風潮的旗艦細平板，今年將繼續有多款新作推出。其中已推出過四代機型的Lenovo拯救者Y700系列，據透露新品或最快於第二季推出市場。



關於Lenovo拯救者Y700第五代平板消息，來自數碼博主「智慧皮卡丘」早前在微博透露資訊，其指廠方暫定於第二季發佈，續走旗艦定位，將配S8E Gen5晶片。

+ 4

畫面方面預計Lenovo 拯救者Y700第五代亦會與前代一樣，採用LCD高刷屏方案，亦是同級產品中罕有保持LCD螢幕產品之一。

據透露同期尚有OPPO（OnePlus）旗艦細平板推出市場，預計將和紅魔遊戲平板 3 Pro一樣採用高刷OLED螢幕、消息人更暗示其推出日期或在4月之前。

Mobile Magazine 短評：除Lenovo跟歐加系外，文中亦提到小米亦頗大機會提前發佈旗艦細平板REDMI K Pad後繼作，或能較去年6月時份推出日子更早現身。

延伸閲讀：國產Android新平板均搭天璣9400晶片 vivo、OPPO、Redmi誰更強（點擊連接看全文）

+ 3

延伸閱讀：

Redmi Note 15 Pro+ 實測: 6500mAh 超強續航配 IP69 防護，定義中階手機新基準！

HONOR Watch 5 Ultra 及 Watch Fit 登陸港澳：鈦合金機身配 AI 健康管理 續航力高達 23 天

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】