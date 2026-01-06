iPhone馬年手機殼被指似龍還賣$449　蘋果：消費者可按需購買

臨近中國農曆馬年，近日，蘋果官網上架一款馬年主題手機保護殼，售價449元港幣。可適配iPhone 17系列與iPhone Air機型，且兼容MagSafe磁吸功能。



這款新品一經亮相便引發網民熱議，不少網民吐槽其圖案設計既不像馬反而更像龍，還有網民認為449元的定價也偏高。

+ 3

針對網民的質疑，蘋果官方客服作出回應：該手機殼為設計師聯名款，圖案原型確實是馬，審美評判因人而異；449元的售價為官方定價，目前僅在蘋果官網開售。

此外，對於價格的吐槽，客服表示為個人選擇，消費者可以按需購買。客服還補充，這款手機殼具備防衝擊、抗紫外線、耐刮蹭等實用特性，同時兼顧環保屬性。

據蘋果官方介紹，此款馬年手機殼以駿馬的靈動與生命力為設計靈感，採用粉、紅、橙、黃四色漸變搭配，由設計師陳粉丸將中國傳統剪紙藝術進行現代演繹，以此營造濃厚的節日氛圍。

相關文章：iPhone 18 Pro大升級 12項更新曝光 背部面板終於換成這材質（點擊連接看全文）

+ 14

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】