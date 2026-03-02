消委會座枱式水機｜最高分4款價錢差9倍 邊款耗電多14倍？選購3招

消委會測試｜消委會座枱式水機｜快捷方便的座枱式水機已成為不少「新寵」，但實際表現如何？消委會與機電工程署測試了8款座枱式水機，包括飛利浦、樂信牌、小米、東芝、BRUNO等，結果顯示所有樣本的安全程度表現理想。有4款獲最高分，2款較耗電，1款用電量超過100Wh。若想買到啱心水的，除了價格、品質還有什麼選購貼士？



消委會座枱式水機｜4款最高分 最貴$6488最平$749

消委會檢測了市面上8款座枱式水機的基本功能包括：首次輸出熱水的速度、熱水均勻度、加熱效率、容量吻合度以及備用耗電量。結果顯示，飛利浦、樂信牌、小米、FACHIOO均獲得4.5分總評，東芝、屈臣氏、家の逸、BRUNO獲4分。值得注意的是，售價最高的飛利浦（$6488）與售價最低的小米（$749）,兩者價格相差約9倍，但在綜合評分上卻平分秋色。

消委會座枱式水機｜1款每杯熱水溫差達10.3度

不少人買座枱式水機都是希望能在短時間內喝到熱水，消委會表示，各樣本首次出熱水的速度非常快，少於1秒至2.5秒，其中只有2款是2秒以上分別是飛利浦、屈臣氏，其餘6款都不多於1秒。但所有樣本的第一杯熱水平均溫度介乎69.6°C 至81.3°C，溫度最低的連1杯即食麵都沖不熟。

除此之外實驗室還進行了兩次測試，用樣本連續製作數杯約250毫升的熱水，並於出水口處量水溫，再取平均數作評估。結果顯示，FACHIOO與小米每杯間的平均溫度非常接近獲5分，而飛利浦的表現略為遜色每杯間最大的溫差有10.3度，只獲3.5分。

消委會座枱式水機｜2款藏額外開支陷阱

至於加熱方面，這8款的平均加熱效率為85.6%至91.9%，整體表現都不錯。此外，測試中還發現飛利浦、東芝、屈臣氏、家の逸這4款具有過濾功能，雖然能過濾水中重金屬（如鉛及銅） ，但消委會表示，若以一家四口每日飲用8公升水計算，來推算首3年的濾芯累積開支費用，最便宜是家の逸約$1,317，最貴是屈臣氏約$6,998，兩者相差超過4倍，消費者購買時需計算消耗成本。

消委會座枱式水機｜2款耗電量相差14倍

雖然座枱式水機方便，但不可忽視其待機耗電量。據測試，有兩款的耗電量最大，分別是東芝（109.5Wh）、家の逸（99.6Wh），而最低的是屈臣氏（8Wh），最高與最低兩者相差約14倍，長期開啟會增加電費開支 。

消委會座枱式水機｜選購3招

若有需要選購及使用座枱式水機，可參考消委會給出的選擇指南：

1. 功能需求：按個人或家庭的飲用習慣來選擇飲水機所提供的水溫、水量是否合適，並考慮是否需要冷水或過濾功能。

2. 清潔便利：留意是否有自動清洗功能，以及水箱和接水盤是否容易拆卸清洗 。

3. 家庭人數：根據家庭人數選擇足夠日常使用的水箱容量，並考量家中是否有擺放空間。

