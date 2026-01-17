HONOR屯門店開幕推限時1折優惠！同場Watch 5 Ultra及Fit雙錶登場

HONOR新店開幕推限時1折優惠｜HONOR屯門V city開設全港第四間體驗店，並於同日正式推出兩款全新智能穿戴產品，分別為HONOR Watch 5 Ultra及HONOR Watch Fit。為慶祝新店落成，而且更舉行「超值搶購週」及「開幕多重賞」活動，部分精選電子產品更低至一折發售。



新店開幕限定優惠與Pop Mart聯乘

是次屯門新店開幕的焦點在於為期七天的「超值搶購週」，由即日起至1月21日，店方每日均會推出不同的限量折扣產品。優惠陣容包括以999元發售的HONOR X9c Smart智能手機，以及降價至港幣499元的HONOR Watch 4等。除了每日限定優惠，全線HONOR體驗店亦同步由即日起至1月31日推出「開幕多重賞」。準買家於推廣期內購買手機、平板或電腦等指定產品，即可參與相關活動，獲贈包括藍牙耳機、雙肩背包或智能體脂磅等禮品。此外，店內亦提供加購優惠，可以優惠價換購高速風筒、行動電源或可摺疊鍵盤等周邊配件。

在產品聯乘方面，HONOR與POP MART合作，推出「HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒」。內含多款印有Molly形象的定製配件，如手機殼、手機掛繩及利是封等。消費者若於2月1日起購買HONOR 400 Pro手機，將有機會獲得此限定禮盒。

HONOR 400 Pro x Molly 20週年限定版禮盒

HONOR Watch 5 Ultra：鈦金屬機身與專業潛水規格

同步登場的旗艦智能手錶HONOR Watch 5 Ultra，針對戶外運動及對耐用度有較高要求的用家。在外觀設計上，錶身採用航太級鈦合金鑄造，並配備抗刮能力較佳的藍寶石玻璃錶面。其設計採用了穹頂八邊形切割，右側設有可旋轉錶冠，整體風格偏向硬朗。屏幕方面，該錶搭載1.5吋AMOLED顯示屏，支援LTPO技術及最高60Hz刷新率，屏佔比達82.6%，在戶外強光下仍能保持清晰的顯示效果。新錶更強調其運動監測的專業性，特別是支援符合EN13319標準的40米自由潛水模式，能提供水深、潛水時長及安全警報等數據，這在同價位智能手錶中屬於較具競爭力的配置。健康管理方面，手錶內置快速健康掃描功能，可即時整合心電圖及其他關鍵指標，並支援24小時心率與血氧監測。續航力是此錶另一賣點，內置480mAh電池，在典型使用場景下可達15天續航，並支援無線充電及反向充電功能。新錶提供兩種版本，配備黑色運動膠帶的「極速者」定價為$2,599，而配備棕色皮帶的「指揮官」版本則為$2,899。

HONOR Watch 5 Ultra

HONOR Watch Fit：輕量化設計與AI健康管理

另一款新品HONOR Watch Fit則主攻輕量化與長時間續航。錶身厚度僅為10.5mm，重量約30克，設計上融合了極簡主義風格，提供「幻夜黑」及具丹寧質感的「丹寧藍」兩種配色。屏幕採用1.32吋圓形AMOLED面板，像素密度達352 PPI，並具備1500 nits的峰值亮度，確保視覺體驗流暢。新錶核心功能在於AI健康管理系統，能夠根據用戶的行為模式及身體能量指標，動態調整運動建議與休息提示。該錶支援超過100種運動模式，並具備5ATM防水認證，適合游泳等水上活動。值得留意的是其續航表現，雖然機身輕薄，但搭載了495mAh矽碳負極電池，官方數據顯示最長可達23天的使用時間，大幅減少了充電頻率。價格方面，HONOR Watch Fit定價較為親民，幻夜黑版本為$799元，丹寧藍版本則為$999元。