小米Redmi Note 15 Pro+實測，兩億像素+超強抗跌 中價位旗艦質素｜小米主打性價比的 Redmi Note 系列一直深受香港用家歡迎，早前發佈的 Redmi Note 15 Pro+ 5G 更在耐用度與影像規格上大幅升級。筆者搶先在正式發售前兩星期入手實機進行深度測試，發現新機在三千餘元的價位下，交出媲美旗艦機的拍攝表現與「跌極唔爛」的恐怖防護力，絕對是年度中階機皇的有力競爭者。



小米Redmi Note 15 Pro+「金剛」機身：實測滾落地上毫髮無損

近年智能手機的屏幕越來越大，但隨之而來的「爆芒」風險亦令用家提心吊膽。Redmi Note 15 Pro+ 5G 今代最大的賣點正是其「Titan Durability」泰坦級防護機身設計。新機採用了 Redmi Titan Structure 機身結構，內部擁有多層緩衝設計，並覆蓋了康寧 Gorilla Glass Victus 2 玻璃。筆者在實測期間進行了頗為極端的測試，模擬日常生活中最常見的意外場景。在測試過程中，筆者嘗試模擬手滑情況，將手機摔落在硬地上，甚至模擬在行樓梯時不慎將手機掉落。令人驚喜的是，經過這些「殘酷」對待後，Redmi Note 15 Pro+ 5G 的機身依然完好無缺，邊框與屏幕均未見明顯損傷。這種「硬淨」程度給予用家極大的安全感，意味著在日常使用中，即使不額外使用保護殼，手機也能抵禦絕大部分的意外衝擊。此外，新機更同時具備 IP66 及 IP68 防塵防水等級 ，配合濕手觸控技術 ，無論是戶外遇上暴雨還是意外掉進水中，這部手機都能安然無恙，耐用性表現確實出色。

小米Redmi Note 15 Pro+實測

機身十分堅硬，掉在地上都沒有什麼損傷

兩億像素鏡頭實戰：風景人像皆精準

Redmi Note 15 Pro+ 5G 搭載了全新的 2 億像素主鏡頭，採用 1/1.4 吋大感光元件及 OIS 光學防手震。在實際拍攝測試中，這枚鏡頭的表現相當出色。在日間光線充足的環境下，兩億像素的高解析力優勢盡顯，拍攝風景照時，遠處建築物的線條、樹葉的紋理都能清晰還原，放大檢視依然細節豐富。色彩調校方面，傾向自然的風格在新機上得以延續，天空的藍色與植物的綠色呈現得恰到好處，沒有過份濃艷的數碼味。

2 億像素主鏡頭

除了廣角拍攝實測中對其遠攝能力印象尤為深刻，實際試用中，其 2.5 倍變焦拍攝的效果極佳，感覺就如擁有一枚獨立的高質素 2.5x 光學遠攝鏡頭。這個焦段非常適合用於人像拍攝或特寫鏡頭，能夠在壓縮背景的同時，保持主體的極高清晰度。配合機內的人像模式算法，背景虛化效果自然，邊緣識別準確，能夠輕鬆拍出充滿立體感的人像相片。對於喜歡街拍或紀錄日常生活的用家來說，這個焦段的實用性甚至比超廣角鏡頭更高。加上 AI 去除路人、AI 去反光等實用功能 ，後製修圖變得輕而易舉，大大提升了攝影的樂趣。

試相

試相

試相

試相

試相

試相

自拍試相

中階定位的效能與遊戲體驗

在硬件配置方面，Redmi Note 15 Pro+ 5G 搭載了 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 處理器。利用 Antutu 跑分軟件進行測試，錄得約 83 萬分的成績。雖然這個分數與頂級旗艦機的過百萬分仍有距離，但在中階機市場中已屬中規中矩，足以應付絕大部分日常應用與多工處理需求。另外安裝了對硬件要求極高的開放世界遊戲《原神》進行實測。在設定為中級畫面質素及 60fps 的情況下，遊戲運行相當流暢，角色在戰鬥時釋放技能、切換場景均沒有出現明顯的卡頓或掉幀情況。即使長時間遊玩，機身溫度也能控制在合理範圍，未有出現燙手的情況。對於預算有限但又想體驗 3A 手遊大作的玩家，Redmi Note 15 Pro+ 5G 的表現絕對合格有餘。

性能算是中規中舉

兩日一充的續航力與充電

Redmi Note 15 Pro+ 5G 內置了高達 6500mAh 電池，這在同級機種中極為罕見。高強度實測下，包括頻繁拍照、跑分、遊戲以及觀看串流影片，手機的電量消耗速度令人滿意。在一般中度使用的情況下，手機充滿電後足足使用了接近兩天仍然有電，完全擺脫了「一日一充」的焦慮。這對於經常在外工作或旅行的用家來說，無疑是極大的便利。

即使電量耗盡，其支援的 100W HyperCharge 極速快充也能迅速回血。此外，它還支援 22.5W 反向充電 ，在緊急關頭甚至可以變身「尿袋」為其他電子產品充電，功能相當貼心。

續航力比想像中還要長，而且更對應100W快充

總結：三千元價位的不二之選

總括而言，Redmi Note 15 Pro+ 5G 在三千餘元（12GB+512GB 版本售價為港幣 $3,199）的價位上，展現出了極高的性價比。擁有目前市面上數一數二的 6500mAh 超大電池與 100W 快充，更在機身耐用度上做到了極致，SGS 五星抗跌認證絕非虛名。加上 2 億像素主鏡頭與表現驚喜的長焦拍攝能力，以及足夠流暢運行主流遊戲的性能，這部手機幾乎補足了中階機常見的所有缺點。

三千左右價位而言，性價比依然是新機的

對於不想花費六、七千元購買旗艦機，但又希望手機耐用、影相靚、電量夠的香港用家，Redmi Note 15 Pro+ 5G 無疑是近期最值得入手的選擇。