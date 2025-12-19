iPhone突然閃退無法開機？官方警告這習慣恐變磚！1招教你自救
撰文：快科技
出版：更新：
話題「iPhone千萬不能把內存用完」登上微博熱搜，引發網民熱議。
事件起因是一段博主發布的視頻。
視頻中，該博主展示了多位網民的反饋，稱iPhone在存儲空間被佔滿後出現無法開機的情況，刷機時還提示1110錯誤。
+4
據白鹿視頻報道，蘋果客服對此回應稱，當手機存儲空間佔用過高、幾乎沒有剩餘空間時，系統可能無法正常運行，從而出現無法開機或啟動失敗的情況，因此建議用戶及時清理存儲空間。
客服同時提醒，如果設備因存儲空間不足頻繁閃退，建議先備份數據再進行重啟操作。
若手機仍可正常進入系統，可先連接電腦進行完整備份，隨後再刪除數據或恢復出廠設置，以降低數據丟失風險。
不過，對於相關視頻內容，也有不少網民指出，博主在表述中混淆了「記憶體」和「存儲空間」的概念，認為相關說法不夠嚴謹。
延伸閲讀：iPhone 18 Pro改左上單孔？動態島走入歷史 網民嫌醜建議這樣改（點擊連結看全文）
+6
iPhone Air首周銷量慘敗！二代延遲又降價 相機規格大改是關鍵？iPhone鬧鐘「自動靜音」害用家失約甚至錯過飛機 1步驟即可避免iOS 26驚現怪Bug！Android照片傳iPhone放大變紅 教你1招秒還原傳Apple正研發iPhone Fold、AirTag 2等數十款硬件 新機規格曝光iPhone發熱小心！蘋果急發警告：無需操作也被駭 3跡象恐遭監控iPhone 18傳聞：屏下Face ID取代動態島？機背加子屏？開賣日曝光
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】