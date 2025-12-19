iPhone突然閃退無法開機？官方警告這習慣恐變磚！1招教你自救

話題「iPhone千萬不能把內存用完」登上微博熱搜，引發網民熱議。



事件起因是一段博主發布的視頻。

視頻中，該博主展示了多位網民的反饋，稱iPhone在存儲空間被佔滿後出現無法開機的情況，刷機時還提示1110錯誤。

+ 4

據白鹿視頻報道，蘋果客服對此回應稱，當手機存儲空間佔用過高、幾乎沒有剩餘空間時，系統可能無法正常運行，從而出現無法開機或啟動失敗的情況，因此建議用戶及時清理存儲空間。

客服同時提醒，如果設備因存儲空間不足頻繁閃退，建議先備份數據再進行重啟操作。

若手機仍可正常進入系統，可先連接電腦進行完整備份，隨後再刪除數據或恢復出廠設置，以降低數據丟失風險。

不過，對於相關視頻內容，也有不少網民指出，博主在表述中混淆了「記憶體」和「存儲空間」的概念，認為相關說法不夠嚴謹。

延伸閲讀：iPhone 18 Pro改左上單孔？動態島走入歷史 網民嫌醜建議這樣改（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】