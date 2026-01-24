64GB手機近絕跡？最新數據曝1TB用家翻倍　這款容量成主流

隨着微信、遊戲、短視頻等APP的存儲佔用持續攀升，用戶對手機存儲的需求正加速升級。



安兔兔2025年Q4數據顯示：1TB機身存儲的用戶佔比已達11.9%，較此前季度的5.7%實現翻倍增長；而64GB機型佔比僅0.6%，近乎絕跡。

從機身存儲分佈來看，當前Android用戶已全面進入「大存儲時代」：512GB（40.6%）與256GB（40.1%）合計佔據超8成份額，成為絕對主流。

128GB佔比僅6.7%，64GB及以下機型幾乎被市場淘汰。

2025年第四季度內地用戶手機容量分佈情況（安兔兔評測）

這一變化的核心動因是APP體積與數據緩存的膨脹——以微信為例，長期使用後聊天記錄、文件緩存常達數十GB，倒逼用戶選擇更大容量機型。

記憶體的升級節奏同樣迅猛：16GB記憶體佔比42.9%，12GB佔比41.6%，兩者合計超84%，成為用戶首選；8GB及6GB記憶體佔比僅13.6%，已逐漸退出主流市場。

大記憶體的普及，也與多APP後台運行、大型手遊加載等需求直接相關。

對於手機廠商而言，大存儲、大記憶體已成為中高端機型的標配。不過近期存儲價格飛升，手機廠商也面臨巨大的成本壓力，漲價成為一大趨勢。

