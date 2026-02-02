Lenovo拯救者Y700新版3月登場！搭8 Gen 5晶片　機側藏驚喜新功能

自2025年開始，多家廠商開始進軍小尺寸性能平板，但目前口碑最好的依然還是聯想拯救者平板Y700。



聯想官方已正式宣佈，新款拯救者Y700平板將在2026年3月登場。

從官方公布的預熱圖來看，新款外觀相比上代稍有變化，取消了傳統的閃光燈，改成了圓形的RGB燈環，目前沒看到風道開孔，預計沒有配備主動散熱方案。

新款目前公布了黑白兩款配色，側邊框上還有實體卡槽開孔，預計支援SIM卡。

根據爆料，新款拯救者Y700將搭載Snapdragon 8 Gen 5 Elite處理器，這也是目前Android的巔峰旗艦芯。屏幕依然維持LCD方案，預計和上代基本保持一致。

據悉，上一代Y700採用8.8英寸LCD華星屏，3040*1904解像度、支援165Hz刷新率、360Hz觸控採樣率，全局亮度可達600nits，支援DCI-P3廣色域、12bit色深、10X超解像度觸控，16:10屏幕比例更適合遊戲和視頻。

支援全域DC調光、硬件級低藍光、多重護眼模式、AI護眼提醒、環境光自適應等。

聯想拯救者平板Y700四代在去年5月發布上市，核心Snapdragon 8 Elite處理器，配備LPDDR5X Ultra內存（9600高速滿血內存）+UFS 4.1存儲組合。

內置7600mAh大電池，支援68W快充，搭載自研靈境引擎，在線視頻觀看可達14.8小時，最大支援2TB TF卡擴展。

