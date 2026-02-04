REDMI K90至尊版內置風扇散熱！8500mAh大電配天璣9500　這時見？

博主數碼閒聊站透露了一款Dimensity 9500旗艦的配置，預計是REDMI K90至尊版。該機不僅搭載Dimensity 9500，還內置了散熱風扇，是小米陣營第一款主動散熱的機型，能夠榨乾Dimensity 9500的性能，實現持久穩定輸出。



Dimensity 9500採用台積電最新的第三代3nm工藝製程製造，CPU架構包含1個主頻高達4.21GHz的C1-Ultra超大核以及3個C1-Premium超大核和4個C1-Pro大核，單核性能相較上一代提升32%，多核性能提升17%。

博主數碼閒聊站透露了一款Dimensity 9500旗艦的配置，預計是REDMI K90至尊版。（微博@數碼閒聊站）

續航與快充同樣是該機的重頭戲，內置8500mAh±的超大電池，且內部還在嘗試繼續增大容量，支持100W有線快充，並有希望兼容100W PPS。

爆料還提到，REDMI K90至尊版支持超高刷，預計會實現165Hz超高刷屏幕。目前已經有多款友商機型搭載165Hz超高刷屏，雖然小米略晚，但目前主流遊戲對165Hz的適配越來越多，上市後能獲得滿血體驗。

值得注意的是，以往K至尊系列都是下半年登場，今年的REDMI K90至尊版排期將有所提前，有可能在5月前後亮相。

【延伸閲讀】小米18續玩機背屏幕？增股票報價功能 盧偉冰揭對手難跟進主因（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】