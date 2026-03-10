早前預告過的本地最強跨界 IP 潮流盛會「CON-CON® HONG KONG 2026」，終於有更多震撼細節流出！這場由羚邦集團 (Medialink) 策動的盛事，定於 2026 年 4 月 4 日至 5 日在亞博舉行 。官方今日（2 月 10 日）正式「開估」全陣容，不僅有動漫迷最愛的《高達》、《咒術迴戰》，音樂節陣容更是誇張，連《新世紀福音戰士》高橋洋子、《SLAM DUNK》大黑摩季等神級歌手都請得動，更有 MIRROR 成員 AK 坐鎮，即睇搶飛攻略及必睇亮點！



最新消息：美女高達模型家東雲うみ 4月5日登陸CON-CON 2026

日本超人氣寫真偶像・Cosplayer・YouTuber東雲うみ 將於2026年4月5日親臨CON-CON HONG KONG 2026😍💖 從組裝高達模型、拍Cosplay寫真，呢位靚女真係多才多藝，上次在其他活動未能見到うみちゃん的你，機會來了！

美女高達模型家東雲うみ來港

最新消息：LoveLive Super Star Liella! 四位成員4月4日登台

《ラブライブ！スーパースター!!》劇中的「明星學生妹」女團 Liella! 將派出4位成員來港，於4月4日親臨 CON-CON HONG KONG 2026！當中包括女主角渋谷かのん（伊達さゆり）、上海美女唐可可（Liyuu）、結那（ウィーン・マルガレーテ CV）以及因為參與期間限定小隊AiScReam而大紅的「四季ちゃん」大熊和奏（若菜四季 CV）。

CON-CON 2026 究竟是甚麼類型的展覽會？

CON-CON HONG KONG 2026 集合了大家最喜愛的流行文化元素，有別平時入場只是「買買買」掃貨購周邊商品的展覽活動， CON-CON 強調「Mix & Match」的城市精神 。活動主打「IP文化 × 音樂節 × 黑盒劇場」三大元素，現場除了會有重量級日本 IP 聯乘國際品牌登場外，更設有「會場限定 IP 體驗專區」及「黑盒劇場」 。

（左起）羚邦集團創辦人兼主席趙小燕（Lovinia）與 Anson Kong＠MIRROR(江𤒹生)在CON-CON 2026 發佈會上合照。

音樂節陣容有幾強？AK與高橋洋子同台？

發佈大會請到代表音樂「Mix Some MUSIC!」的Anson Kong＠MIRROR(江𤒹生)參與發佈會，當中更宣布了其他香港演出嘉賓，包括 Tyson Yoshi 及人氣樂隊晚安莉莉。AK在發佈會更劇透了，他會帶一位神秘的朋友一同演出，令人期待呀！

Anson Kong＠MIRROR(江𤒹生) 作為「Mix Some MUSIC!」的代表，在發佈會出場。

而對於動漫迷和 J-Pop 粉絲來說，最矚目的必定是憑《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉紅遍全球的高橋洋子，這將是她暌違 7 年後再度來港獻唱，相信現場聽到那段前奏都會起雞皮疙瘩 。同場還有主唱《SLAM DUNK 男兒當入樽》片尾曲《我只凝望你》的大黑摩季、視覺系搖滾歌手 MIYAVI、前 Morning 娘成員後藤真希，動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團吶喊吧》誕生的女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI，以及主唱《火影忍者》主題曲的樂隊 FLOW 等 。

（左起）《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉歌手高橋洋子，《SLAM DUNK 男兒當入樽》片尾曲《我只凝望你》歌手大黑摩季

此外，大會更邀得集合古典樂與長笛演奏者、聲優、超級動漫粉絲等不同文化面向身分的Cocomi （木村心美)擔任「CON-CON® HONG KONG 2026」活動大使，並來港出席開幕活動，不過就未透露男神木村拓哉的二女會否在 CON-CON 2026 演出。

長笛演奏者Cocomi （木村心美)擔任「CON-CON® HONG KONG 2026」活動大使

兩天展期將各有1場精彩的舞台劇出，想看到所有重量級嘉賓，就必定要購買 2 Day VIP Pass了！

「Mix Some MUSIC！」亞洲音樂盛會 DAY 1 音樂陣容：高橋洋子、AK@MIRROR、Do As Infinity、晚安莉莉 Goodnight Lillie、TOGENASHI TOGEARI、Unnämed

「Mix Some MUSIC！」亞洲音樂盛會 DAY 2 音樂陣容：大黑摩季、MIYAVI、Tyson Yoshi、FLOW、後藤真希、茉ひる(mahiru)

現場有咩動漫IP打卡？高達哥斯拉咒術迴戰？

除了聽歌，展覽部分的「Mix Some NOISE!」同樣精彩。高達迷留意，現場將會有初代《機動戰士高達》經典場面重現，設有巨型 LED 霓虹燈打卡牆，絕對要帶齊裝備去影相 。《咒術迴戰》區實體重現特級咒物「獄門疆」，粉絲更可親身體驗宿儺的「伏魔御廚子」領域展開，感受那種壓倒性的力量感 。

初代《機動戰士高達》經典場面重現，設有巨型 LED 霓虹燈打卡牆

《咒術迴戰》區實體重現特級咒物「獄門疆」

此外，還有《哥斯拉》的沉浸式怪獸世界、《排球少年!!》挑戰最高到達點的體驗，以及《遊戲王》的巨型決鬥場景 。如果你是 VTuber 粉絲，更不能錯過 Hololive English 3rd Concert -All for One 的特別放映會，現場會有主題手燈及紀念票套裝 。

場內的展覽有多很互動元素，比如《排球少年!!》區，可挑戰最高到達點體驗

不能錯過 Hololive English 3rd Concert -All for One 的特別放映會

還有Pop Art 藝術與潮玩元素

大會邀得國際人氣藝術家 COIN PARKING DELIVERY 出任創作總監！不僅以其標誌性角色「白井さん Mr. Shirai」設計大會主視覺，更將獨有的日系潮玩美學注入會場。屆時場內將遍佈其全新藝術企劃與裝置，粉絲絕對要到場朝聖打卡！

大會邀得國際人氣藝術家 COIN PARKING DELIVERY 出任創作總監

大師級對談｜ 動畫迷必聽！

場內有及為「黑盒劇場」的互動區，屆時將邀請聲優、偶像及其他界別名人，與來場者互動、例如：見面會、簽名會、手渡會、握手會。暫時公佈名單中，就包括香港奇幻動畫電影《世外》監制及編劇楊寶文 (Polly Yeung) ；《史瑞克》、《捉妖記》著名電腦動畫師許誠毅 (Raman Hui) 、 KADOKAWA 動畫總舵手工藤大丈、以及《生化危機》CG 系列製作人篠原宏康，將來港與大家交流。

香港奇幻動畫電影《世外》監制及編劇楊寶文 (Polly Yeung) 將舉行分享會。

大會邀得《史瑞克》、《捉妖記》著名電腦動畫師許誠毅 (Raman Hui) 來港交流

羚邦集團主席趙小燕（Lovinia）表示，舉辦 CON-CON HONG KONG 2026 旨在展示香港本土實力。她強調平台結合了「文化經濟」與「社會責任」，核心價值在於「創造」，期望每年能持續吸納年輕新血投身業界。她亦希望藉此響應國家「十四五」規劃，將香港建設為區域知識產權貿易中心，透過此平台示範如何讓 IP 「由香港出發，走到全世界」。

羚邦集團主席趙小燕（Lovinia）表示，舉辦 CON-CON HONG KONG 2026 旨在展示香港本土實力

CON-CON HONG KONG 2026 門票詳情

門票幾時開賣？最平$228入場睇展覽

大家最關心的票價亦已公佈。門票分為多種價位，想一次過玩盡音樂節及展覽的粉絲，可選擇 $1,288（單日）或 $2,288（兩日通行證）；若只想專注行展覽買周邊，亦有 $228 的展覽門票可供選擇，粉絲們準備好搶飛未？

活動資訊

活動名稱： CON-CON® HONG KONG 2026

日期： 2026 年 4 月 4 日（星期六）至 4 月 5 日（星期日）

地點： 香港亞洲國際博覽館（3、6、8 號展館為展覽；9、11 號展館為音樂節）

票價：

兩日通行證 (音樂節＋展覽)：HK$2,288

單日門票 (音樂節＋展覽)：HK$1,288 / HK$788

單日展覽門票：HK$228

購票平台： 01空間

官方網站： https://www.con-con.asia/

