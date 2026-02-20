Arlo智能鏡頭2026｜Ultra 3＋雲台版登場 AI全面升級｜消委會評測

Arlo智能鏡頭2026，Ultra 3＋雲台版登場，AI全面升級，附消委會評測｜不少人對於智能家居保安非常看重，總會在家中安裝不同的智能鏡頭webcam來監控家中。Arlo最近一口氣推出全新一代智能保安攝影機系列。涵蓋高階至入門級別，包括旗艦級 Ultra 3、中階 Pro 6、入門級 Essential 3 以及全新設計的 Essential 雲台系列。新系列最大亮點整合了「Arlo Intelligence」技術，透過升級的人工智能運算，為用家提供更精準的威脅偵測及即時防護。



Arlo一口氣公布多款2026年最新款式的智能鏡頭

利用 AI 技術提升居家保安效能？

現時智能保安領域，單純的影像錄影已不足以滿足用家需求，智能化的分析與主動預警成為關鍵。Arlo 這次推出的新產品全線對應 Arlo Intelligence，為了解決傳統保安鏡頭過多無效通知的問題。加上透過配合 Arlo Secure 訂閱服務，這套 AI 系統能夠深入分析影像內容，提供具備即時行動通知。當攝影機偵測到異常時，無須解鎖手機進入app內，直接在鎖定畫面上查看動態預覽，並執行啟動警報或致電緊急聯絡人等操作。此外更強的AI 功能涵蓋了人物、車輛辨識，甚至是火災偵測及事件字幕功能，讓系統能夠更聰明地過濾環境雜訊提升整體保安效率。

入門級的Arlo Essential

最新加入的雲台版本

全新 Arlo Essential 雲台攝影機有甚麼特點？

針對需要監控大範圍空間的用戶，Arlo 首次推出了 Essential 雲台系列，分為室內及戶外安全攝影機兩款型號。這兩款攝影機最大的結構特色在於支援 360 度水平旋轉及 180 度垂直傾斜，能夠大幅減少監控盲點。更具備自動動態追蹤技術，當偵測到人物或寵物移動時，鏡頭會自動轉動跟隨，確保留下完整的事件過程。Essential 雲台安全攝影機（戶外版）特別加入了防風雨設計，能抵受雨水、高低溫及陽光。其內建的聚光燈在低光環境下能輔助彩色夜視，有助於辨識衣物顏色或車牌等細節。用家更可隨時透過應用程式啟動私隱模式，鏡頭會即時停止錄影及錄音，令用家在家中能保有私人空間 。

Arlo Ultra雙鏡頭版本

Arlo Ultra 3 與 Pro 6 系列在畫質與規格上有何差異？

新一代的 Ultra 3 與 Pro 6 系列提供了更高階的選擇，作為旗艦型號，Arlo Ultra 3 支援 4K HDR 超高清解像度，並擁有 180 度超廣角視野，能夠捕捉極為清晰細膩的影像，特別適合需要辨識遠距離細節，如遠處車牌或面部特徵等場景。Ultra 3 同時配備了高階雙向語音功能，具備風噪及環境降噪技術，確保通話過程清晰無阻 。

Arlo Pro

而Arlo Pro 6則定位為全能型中階主力，配備 2K HDR 影像感測器及 160 度廣角視野 。雖然解像度略低於 Ultra 系列，但 Pro 6 依然具備彩色夜視、內建高分貝警報器及雙頻 Wi-Fi 支援等核心功能，足以應付絕大多數的居家保安需求。兩者均採用可更換充電式電池設計，免除了繁複的佈線工程。

Arlo Secure 訂閱服務有什麼實用功能？

如果要發揮 Arlo 攝影機的完整潛能，軟體配套同樣重要。如訂閱 Arlo Secure 服務（月費港幣 23 元起），便可以解鎖完整的 Arlo Intelligence 功能。這包括雲端錄影儲存、AI 智能物件辨識（區分人、車、動物）、自訂監控區域（Activity Zones）以及上述提到的互動式通知功能。

只需要訂閱Arlo Secure服務，便可以完全解鎖全新的Arlo Intelligence的功能

Arlo 2026 全新系列香港價格

Essential 雲台系列：

Essential 雲台室內攝影機：$388

Essential 雲台安全攝影機（戶外版）：$498

Essential 3 系列

Essential 安全攝影機 2K (第三代)：$598

Essential 安全攝影機 2K (第三代) 雙鏡套裝：$1,098

Pro 6 系列

Pro 安全攝影機 2K (第六代)：$988

Pro 安全攝影機 2K (第六代) 雙鏡套裝：$1,788

Ultra 3 系列

Ultra 安全攝影機 4K (第三代)：$1,488

Ultra 安全攝影機 4K (第三代) 雙鏡套裝：$2,988

同場加映：消委會10款家用監控攝影機評測



消委會早年曾委託獨立實驗室，測試市面 10 款家居監控鏡頭的網絡安全表現，包括防攻擊能力、資料傳送安全性、應用程式安全性、儲存資料保密性及硬件設計 5 項。

👇👇消委會10款家居監控鏡頭測試結果👇👇

入手監控鏡頭前，除參考以上的評測結果，亦可根據消委會提供的家居監控鏡頭選購及使用貼士，進一步減低使用監控鏡頭帶來的潛在安全風險。

消委會家居監控鏡頭選購及使用貼士：



1）為了確保品質和網絡安全，建議消費者不要購買沒有品牌或來歷不明的產品。



2）在監控鏡頭的應用程式上建立帳戶時，密碼應該有足夠的強度，並且定期更換。為提高密碼的強度，密碼的長度不應少於8位，同時建議混合大小寫字母、數字和特殊符號，以防止被駭客輕易破解。



3）如監控攝像機由專業人員上門安裝和設置，安裝完成後應立即更改密碼。



4）建議在需要使用時才開啟應用程式和鏡頭，使用完畢後應建議再次關閉。



5）建議使用防火牆、網路監控和活動記錄等功能，並經常查看記錄以偵測可疑活動。



6）消費者需使用自己的智能裝置登入鏡頭觀看畫面，不可使用任何公共或未經授權的裝置登入帳戶。同時，應避免使用公共 Wi-Fi 進行監控，以免帳戶資料被暗中記錄和盜取。



7）為加強安全性，消費者應定期檢查並更新韌體（firmware）。生產商會通過韌體更新改善產品運作和修補漏洞。



8）如果懷疑鏡頭內部系統曾被入侵或植入程式，可以考慮重刷一次官方韌體和全機還原出廠狀態，重新安裝時亦可建立一個全新帳戶和密碼。



資料來源：消委會