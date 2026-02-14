OPPO Reno15 Pro Max深度評測｜2億像素主鏡＋旗艦超高性價比神器
OPPO Reno15 Pro Max深度評測｜OPPO早前發佈最新Reno15系列，作為該系列頂配機型的 Reno15 Pro Max 5G，不單擁有一貫的時尚美學，更在硬體上擁有挑戰頂級旗艦的野心。記者花一星期的深度開箱實測，在多方面實試新機是如官方所指的高性價比之選？
外觀設計與手感如何？
OPPO Reno15 Pro Max 在外觀設計上採取了相對俐落的線條處理，擁有 6.78 吋的 120Hz螢幕，加上僅有 1.15mm 的對稱邊框，看起來極具衝擊力。機身中框採用主流的方型切角設計，雖然視覺上看起來相當銳利，但在實際握持時，機身邊緣處理得相當圓潤，即便長時間單手操作亦不會產生刮手的感覺。耐用性方面，此機具備 IP66、IP68 及 IP69 三重防塵防水認證，不單可以抵禦暴雨，甚至能承受高壓噴射水的沖刷。絕對是針對香港潮濕或下雨的使用場景，內置的「濕手觸控」技術亦相當實用，確保用家在雨天或手部潮濕時仍能精準操作螢幕。背面材質的選用與光影折射效果，使其外觀層次感接近 Find 系列，成功營造出超越同級裝置的質感。
兩億像素主鏡頭及長焦拍攝質素如何？
拍攝功能是 Reno15 Pro Max 的重要賣點之一，擁有兩億像素主鏡頭，支援兩軸光學防手震（OIS）。實測拍攝時，其感光元件展現了驚人的解析力，即便在拍攝後進行大幅度裁剪，畫面細節依然保持清晰。特別是在日間光線充足的環境下，其動態範圍表現優異，亮部與暗部的細節過渡自然，並無過度銳化的痕跡。長焦鏡頭方面，採用了5000萬像素的潛望式結構。在實測觀賞舞台劇的場景中，即便座位位於觀眾席後方的「山頂位」，利用其強大的變焦能力拍攝台上的演員，成像質素依然出乎意料地紮實。膚色呈現自然且帶有氛圍感。
五千萬像素超廣角自拍鏡頭實用嗎？
對於不少用家而言，前置鏡頭的素質往往與後置同樣重要。Reno15 Pro Max配置5000萬像素的超廣角自拍鏡頭，具備 100 度的寬廣視野。解決了多人自拍或 Vlog 拍攝時鏡頭不夠廣的問題，使用者不再需要依賴自拍棒，便能輕鬆將壯闊的背景或整個團體納入畫面中。
前置鏡頭同時支援 4K HDR 錄製，配合先進的電子防震技術，即便在邊走邊談的 Vlog 拍攝模式下，畫面依然能保持流暢穩定。新增的「雙景錄影」功能可以前後鏡頭同時開啟，簡化了拍攝流程，更提升了故事敘述的生動感。
Reno15 Pro Max性能與遊戲表現如何？
性能方面，Reno15 Pro Max 搭載了聯發科天璣 8450 旗艦平台。在安兔兔Antutu性能測試中，該機跑分輕鬆突破 216 萬分大關，數據上已直逼市場上高端的旗艦機種。實際測試《原神》，在最高畫質設定下進行長時間遊戲，畫面幀率能穩定維持在 60fps 左右，並未出現明顯的掉幀或過熱降頻現象。這歸功於其搭載的 AI HyperBoost 2.0 技術，能智慧調節系統資源分配，並配合高效能散熱系統維持機身溫度。
續航力有何驚喜？
電力表現是另一個亮點。Reno15 Pro Max 配備了高達 6500mAh 的超大容量電池。配合 80W SUPERVOOC 閃充及 50W 無線閃充，從零電量充電至完全滿格所需時間極短。根據實測，在中度使用下，電力足以支撐接近兩天的運作。
全新的「AI 動態照片彈出效果」能讓靜態照片中的主體躍然屏上，創造出層次分明的 3D 感。「AI 動態照片橡皮擦」則能一鍵移除影片片段中不必要的雜物，拍攝時非常實用。更值得一提的是「O+ Connect」功能，可簡單與 iOS 及 iPadOS 裝置間的無縫檔案傳輸，對於「多機流」的用家來說，大幅提升了工作流的效率。
OPPO 在本次 Reno15 系列的定價顯得極具誠意，售價與中國內地市場基本持平，以港幣 4499 元的價格，能獲得 12GB RAM 加 512GB ROM 的大容量配置，再加上兩億像素主鏡頭、高性能天璣平台以及極致的防水等級，其性價比顯得非常突出。
OPPO Reno15 Pro Max 5G (12GB+512GB) 在香港的官方售價為$4,499