麻雀計番app 2026新年打牌必備｜4機連線自動計數／仲有魚蝦蟹app

麻雀計番 app 2026新年打牌必備｜4機連線自動計數／仲有魚蝦蟹app｜學《嚦咕嚦咕新年財》話齋：「牌品好、人品自然好！」新年流流就應該要同親朋好友打返幾圈，練好牌品、今年好事自然來；近日有款新的「AI計番app」，只需要用手機拍攝自己的牌面，AI即會為你自動計算番數。另外，亦有一款可4部手機同步自動計番的手機 app！同場還會推薦其他新年必玩的：擲骰App、魚蝦蟹App，齊齊小賭怡情、大賭變李嘉誠！



新年打麻雀唔識計番？有手機app幫手唔怕畀三姑六婆笑。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

AI麻雀友App｜影張相自動計番

唔係人人都似劉華咁，自細接受阿媽訓練，唔識「二五雞」、「一二蚊」點計番，分分鐘畀班親戚笑！現在，不用再靠朋友幫手計番了，由 Babelland AI 開發的新款麻雀計番APP，使用了人工智能以及視像分析功能，只需要裝好手機app，輸入每番幾錢，再用手機鏡頭掃描麻雀，Al為您分識牌組，自動計算所得番數。



AI麻雀友App iOS版本下載連結 (免費／包括廣告)

AI麻雀友App Google Play 版本下載連結 (免費／包括廣告)

打麻雀喇4機連線同步計番

，iOS app《打麻雀喇》除了做雀局記分，最好用是有4機連線同步功能，同桌四隻腳可分別在自己的手機上實時更新戰況，更可代你在雀局完結後進行「找數」。更支援iPad使用，大屏幕放在旁邊方便四位雀友都睇到，不用遞來遞去，那各自手機就可以玩whatsapp、上網了。



《打麻雀喇》Apple App Store 下載連結 (免費／包括廣告)

《打麻雀喇》Google Play 下載連結 (免費／包括廣告)

《打麻雀喇》可以實時在不同手機上更新雀局的最新「戰況」（蔡浩騰 攝）

《打麻雀喇》在 Android 手機、iPhone及iPad上都可以用到

👇👇👇按圖放大看麻雀計番 App《打麻雀喇》功能說明👇👇👇

+ 5

Android還有其他麻雀計番app

麻將辨識計分 MJCounter／麻將計數機 - 麻雀工具

想打劫細路利是錢？玩魚蝦蟹！

當然不建議小朋友賭錢，但如果只是用十幾廿蚊利是錢跟家人玩玩「魚蝦蟹」，還是可以接受的，甚麼是不少細路哥新年期待已久的「發達機會」。但如果剛剛好家中沒有「魚蝦蟹」工具，「魚蝦蟹 App」就幫到你了！同廠還有一款「可以骰骰 App」（可以色色同音gag），大細圍骰，單多定係雙多？邊個組合開得最多？用App就可以睇到晒。可以骰骰 App更可以經由Google TV 投射上大電視齊齊玩！

「可以骰骰 App」

「魚蝦蟹 App」

「可以骰骰 App」下載連結：iOS / Android

「魚蝦蟹 App」下載連結：iOS / Android