為何AI總是「誠懇認錯，堅決不改」？揭秘AI幻覺產生的驚人真相！

「很抱歉，我之前的回答有誤。」、「感謝您的指正，我會努力改進。」相信很多人在使用大語言模型時，偶爾發現一些很離譜的錯誤，糾正AI之後，就會獲得這種回應。然而，當你再次提問類似問題，它很可能換一種說法，繼續給出錯誤答案。



這種「誠懇認錯，堅決不改」的行為，讓不少用家哭笑不得。

眾所周知，AI沒有欺騙我們的動機，我們所看到的「謊言」有一個更準確的術語：幻覺（illusion）。那麼，AI幻覺究竟是怎麼產生的？為何即便開發者反覆優化，它依然難以徹底根除？今天我們就來通俗地聊聊這個話題。

1. 什麼是幻覺（illusion）？從何而來？

大語言模型的幻覺也分多種類型，一般來講，指的是語言模型在生成文本時，輸出看似合理、實則與事實不符、邏輯矛盾或完全虛構的內容。例如介紹產品時瞎填參數、編造一本從未出版的書籍及其作者、杜撰從未發布過的虛假新聞等等，這些內容往往語言流暢、結構嚴謹，但本質上是「一本正經地胡說八道」。

那麼，為何大語言模型會產生幻覺呢？

首先，來源數據並不全都正確。當前主流大語言模型通過海量網路文本、書籍內容進行自監督學習。但這些內容裏本身就有很多錯誤、偏見、重複訊息，甚至有人故意編造的假話。AI一模仿，就學會了「說謊」。另外，有些專業知識它根本沒學過，或者學的是過時的訊息，遇到新問題就只能「瞎猜」。有時模型無法判斷哪條訊息更權威，只能基於概率「猜」出最像人類會說的話，虛假數據就這麼產生了。

當前主流大語言模型通過海量網路文本、書籍內容進行自監督學習。但文本並非都基於事實，AI一模仿，就學會了「說謊」。（Getty Images）

其次，大語言模型傾向於預測下一個最可能出現的詞。為了生成連貫、自然的文本，它傾向於選擇高頻、語義平滑的組合，而非核查事實。例如，當被問「《三體》的作者是誰？」，模型知道「劉慈欣」是高概率答案；但若問題稍作變形：「《三體Ⅳ》的作者是誰？」，儘管該書並不存在，模型仍可能基於「《三體》+作者=劉慈欣」的強關聯，自信地編造出續作訊息。

此外，為了讓AI「更聽話」，開發者會用人工反饋來微調它。但如果要求它回答超出能力範圍的問題，它為了「表現好」反而更容易編造答案。

2. 為何現階段難以徹底避免？

儘管學術界和工業界已提出多種緩解幻覺的方法，但完全消除幻覺在當前技術框架下幾乎不可能。對於面向一般用家的大語言模型，它們的設計目標是通用對話，而非專業問答。要在任意話題上都保證100%準確，需為每個領域構建專用驗證系統，這違背了大模型便利的初衷。

如今幻覺形式多樣，有些錯誤顯而易見，有些則需專業知識才能識別。目前尚無統一、可擴展的自動評估標準。用家常默認AI無所不知，但模型本質是概率引擎。這種認知落差，使得即使低頻幻覺也會被放大為AI不可信。

3. 總結

雖說幻覺難免，但如果行業放縱其產生，AI總是挑最好聽的話來說，久而久之，人們就可能懶得自己動腦、分不清什麼是真什麼是假。更麻煩的是，這些為了討好用家而編出來的虛假內容，還可能被重新收集進AI的訓練數據裏，結果就是錯誤訊息越餵越多，AI說得越來越離譜，整個系統陷入惡性循環。

理解大模型幻覺，我們才能更理性地使用AI，它能充當工作、生活中的靈感助手，而非權威信源。未來幻覺或許能被大幅抑制，但對AI的回答保持一分懷疑，才是正確的使用方式。

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