這兩年來，隨着AI大模型的爆火，不少人心頭始終縈繞着揮之不去的失業夢魘，尤其是近期OpenClaw的爆火，更加劇了這種擔憂。



近日，全國人大代表、中國工程院院士、貴州大學校長宋寶安在接受採訪時給出了不一樣的觀點，其明確表示稱：

文科生絕不會被AI替代。

宋寶安院士強調，文科生在AI時代並非劣勢，反而具備AI難以復刻的獨特核心競爭力，主要體現在三方面：

思維與素養優勢：文科生擁有思維敏捷性、邏輯條理性，以及深厚的人文素養、共情能力與審美直覺，這些是AI無法複製的人類核心特質。

價值判斷能力：AI擅長模擬邏輯與效率，卻無法進行深層情感思考、道德與價值觀判斷，在複雜社會決策、人文創作等領域存在明顯短板。

學習與適配能力：文科生具備良好的學習習慣與知識整合能力，可藉助AI工具放大專業優勢，在哲學、新聞傳播、地理、文旅等領域發揮獨特價值。



宋寶安院士進一步指出，AI本質是文科生的「協作工具」，而非「替代者」，「文科+AI」 融合催生全新職業賽道，如AI倫理顧問、數字人文師、AI內容策劃等，成為文科生專屬高薪崗位。

近日，全國人大代表、中國工程院院士、貴州大學校長宋寶安在接受採訪時給出了不一樣的觀點，其明確表示稱：「文科生絕不會被AI替代」。（unsplash@Alex Kotliarskyi）

他還舉出了具體的實例：貴州在大力發展旅遊產業，旅遊學科是文科生，他們搞了一個人工智能大數據集合，把地理系統和算法融入起來，打造世界旅遊目的地。

此外，同濟大學校長楊金龍也表達了類似的觀點，其稱AI雖能模擬邏輯，卻無法復刻人類的社會思考、深層情感與審美直覺，在複雜決策領域存在明顯短板。

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