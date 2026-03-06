OpenAI發布最強模型GPT-5.4　支援自動操控電腦　能力超越人類？

3月6日，OpenAI正式發布全新大模型GPT-5.4，號稱目前能力最強、效率最高的專業工作前沿模型。相比此前的GPT-5.2，GPT-5.4在推理能力、編程能力以及處理專業辦公任務方面都有明顯提升，尤其是在電子表格、PPT等複雜辦公場景中的表現更加出色。



此次更新帶來了兩個版本：更擅長複雜推理任務的GPT-5.4 Thinking，以及性能更強、面向企業高端需求的GPT-5.4 Pro。

在計算機操控基準測試OSWorld-Verified中，GPT-5.4取得了75.0%的任務成功率，超過人類平均水平72.4%，相較GPT-5.2的47.3%實現了大幅提升。

其中，GPT-5.4 Thinking主要提供給付費用戶使用，而GPT-5.4 Pro則針對企業級客戶。GPT-5.4最大亮點之一是OpenAI首次在通用模型中引入原生電腦操控能力。模型不僅可以生成文本或代碼，還能根據屏幕截圖直接操作電腦軟件、瀏覽網頁，並通過控制滑鼠和鍵盤完成任務，同時還可與電子表格、金融分析工具等企業應用進行深度整合。

在計算機操控基準測試OSWorld-Verified中，GPT-5.4取得了75.0%的任務成功率，超過人類平均水平72.4%，相較GPT-5.2的47.3%實現了大幅提升。編程能力方面，在Codex開啟快速模式後，GPT-5.4的token生成速度可提升約1.5倍，大幅提高代碼編寫和調試效率。

編程能力方面，在Codex開啟快速模式後，GPT-5.4的token生成速度可提升約1.5倍，大幅提高代碼編寫和調試效率。（OpenAI）

據了解，GPT-5.4在API及Codex可同時支持最高100萬token的上下文窗口，是OpenAI迄今提供的最大上下文容量，適合跨步驟長鏈路任務的規劃、執行與驗證。

價格方面，API接口中GPT-5.4的單token定價較GPT-5.2略有上漲：每百萬輸入token為2.5美元（約港幣19.6元），輸出token為15美元（約港幣117.3元）。至於更高性能的GPT-5.4 Pro，每百萬輸入token價格為30美元（約港幣234.6元），輸出token價格為180美元（約港幣1408元）。

不過，由於token效率提升，許多任務的總成本反而會降低。目前，GPT-5.4 Thinking已向Plus、Team以及Pro訂閲用戶開放，並取代此前的GPT-5.2 Thinking。GPT-5.2 Thinking則計劃於2026年6月5日正式下線。

