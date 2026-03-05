MacBook Neo上手玩｜學生文書神機？教育價$3999 A18 Pro有M1效能

隨着 Apple 宣佈推出定價更親民、色彩繽紛的 MacBook Neo，這部針對學生及文書用家量身打造的新機，旋即成為熱話。定價僅為 $4,799，而學生的教育優惠價更低至 $3,999，無疑是目前市場上最具性價比的手提電腦門檻。雖然售價親民，但它搭載了原用於 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 晶片，性能直逼 M1 ，對於預算有限的用家來說，這部 MacBook Neo 究竟是誠意之作，還是充滿妥協呢？hashTECH第一時間進行了實機上手測試。



色彩極具個性：比 MacBook Air 更吸睛

MacBook Neo 最引人注目的莫過於其多樣化的配色，分別提供四種鮮艷顏色，其中橘黃色與 靛藍色最為搶眼 。相比起 iPhone 14 的黃色，MacBook Neo 的橘黃色更為清新；胭脂色更非常少女，可能會大受女生歡迎。

細節方面，每一款配色都配備了同色系的鍵盤，整體感極強，非常適合追求個人風格的年輕用家 。上手玩時發現，機身依然採用全鋁金屬底盤，觸感與 MacBook Pro 或 Air 無異，只是體積更為細小輕盈，非常方便放入背囊攜帶。

A18 Pro 核心：文書流暢但專業應用設限

核心效能是這部新機最大的變革。MacBook Neo 並未採用 M 系列晶片，而是選用了 A18 Pro 手機晶片 。在上手測試中，處理網頁瀏覽、串流影音以及運行支援macOS系統的遊戲時，表現得非常流暢 。然而，始終這是一顆手機的晶片，對於高負載的專業工作，例如使用 Final Cut Pro 進行 4K 影片剪輯，預計會有點吃力 。不過，運作 Creator Studio 中的 Pixelmator 繪圖應用程式，其效能依然綽綽有餘 。

螢幕方面，這部 13 吋筆電配備了 Liquid Retina IPS LCD 面板，亮度達 500 尼特，並支援 HDR 內容 。雖然刷新率維持在 60Hz，但在實測看圖片時，其觀賞角度驚人地寬闊，色彩在斜看時亦沒有明顯失真 。音響表現同樣令人意外，由以往 MacBook 在鍵盤最上方的喇叭，改成左右兩側發聲的 2W 雙喇叭，配備了雙重低音單元，音質比許多同體積的手提電腦更為清脆 。

定價背後的代價：256GB 沒Touch ID

作為目前最平價的 MacBook，入門版本僅配備 8GB 統一記憶體，且不支援 Touch ID 。如果用家需要指紋解鎖或更大的 512GB 儲存空間，則需要升級至 $5,499 的版本 。

操作體驗上也有細微差別。雖然鍵盤維持了 Magic Keyboard 的舒適手感，但 MacBook Neo 的鍵盤並沒有背光功能 。觸控板亦由 Force Touch 壓力感應改為「Multi-Touch」機械開關機制 。要形容的話，MacBook Pro 會有一種震動回饋的深壓點擊感，MacBook Neo 更像傳統的按壓式觸控板 。

接口方面亦相當精簡，設有兩個 USB-C 連接埠及耳機插孔，其中一個為 USB 3 規格，另一個則為 USB 2。只有其中一個接口支援單組 4K 60Hz 的外部螢幕輸出。此外，新機不支援 MagSafe 磁吸充電，亦沒有配備快充功能。換句話說，當用家正在充電時，只有另一個 USB-C 接口可以使用。

恰如其分的入門選擇

MacBook Neo 是一部目標明確的電腦。對於只需要撰寫論文、準備簡報或在課堂間隙娛樂的上班族和學生來說，它提供了 Apple 生態系統中最實惠的入場券 。雖然 8GB 記憶體是比較明顯的限制，但對於大多數日常操作，甚至 1080P 的簡單剪片工作而言，A18 Pro 的表現已足夠出色 。當然，這些也是建立在 $4,799（教育價 $3,999）的基礎下。