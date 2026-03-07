【倫敦．TikTok．Snapchat．School Wars．校園戰爭】本年2月初起，TikTok 及 Snapchat 等社交平台流傳大量煽動性的帖文，鼓勵 11 至 16 歲的倫敦學生參與所謂的「校園戰爭」（School Wars）。這些帖文不僅將不同區域的學校劃分為「紅藍對抗」陣營，更詳細列出積分制度，鼓勵參與者以暴力攻擊對手，以造成的傷害程度來給分。更令人擔憂的是，部分帖文甚至標註需要攜帶的危險物品，包括美工刀、圓規及煙花等，嚴重威脅校園安全。



倫敦警察廳及校方嚴正警告：切勿參與違法活動

在TikTok．Snapchat等社交媒體上的貼文，會將當地的不同學校劃分成「紅隊」與「藍隊」，以「Tiktok挑戰」為包裝，煽動學生去隨機攻擊「敵對學校」的學生，並要求參與者拍下打鬥過程上傳到 TikTok，以此來換取所謂的「積分」。

根據英國衛報（相關連結）及BBC報導（相關連結），倫敦警察廳（Metropolitan Police）已正式介入，目前正緊密監控網絡空間，並已正式要求社交平台（TikTok 及 Snapchat）封鎖約 12 個涉嫌策劃或鼓勵暴力行為的社交媒體帳號 。有學校建議學生上下學時脫掉西裝外套和領帶，以免因校徽顏色被波及，成為被攻擊目標。

事件尚未明確出來「源頭」或特定「發起人」，只能進行預防性干預；在哈克尼（Hackney）區，警方已發出「驅散令」（Dispersal Order），以防止學生聚集參與鬥毆 。警務處指揮官 Neerav Patel 警告青少年，參與這類活動或攜帶武器將面臨嚴重的法律後果，包括被捕及監禁，這暗示警方正處於搜證及隨時準備採取拘捕行動的階段 。

倫敦多間中學呼籲家長檢查子女手機、防止青少年跟風

雖然有學生反映部分帖文可能只是網民的惡作劇或「抽水」內容，但教育專家提醒，這類內容極易引發集體情緒，甚至導致真實衝突。英國衛生大臣韋斯·斯特里廷（Wes Streeting）已向政府高層反映此事，並要求平台加強審查。

此外，倫敦多間中學亦發信警告家長，呼籲他們檢查子女的手機，防止青少年因跟風而誤入歧途。