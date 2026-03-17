AirPods Max 2登場！降噪提升1.5倍　配H2晶片加AI翻譯黑科技

推出多年，Apple終於為旗下旗艦耳罩式耳機AirPods Max帶來重大更新。



全新AirPods Max 2導入最新H2晶片，也帶來更強的主動式降噪、更高解析音質，以及多項智慧功能，包括「適應性音訊」、「對話感知」與「即時翻譯」。以下就帶大家快速整理AirPods Max 2這次最重要的升級亮點。

AirPods Max 2有五種配色可供選擇。（Apple）

更多AirPods Max 2細節圖和介紹：

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1. 主動式降噪再升級！效果最高提升1.5倍

AirPods Max 2的最大核心升級，就是全新的H2晶片。透過更新的運算音訊演算法與麥克風陣列優化，蘋果表示AirPods Max 2主動式降噪效果最高可達前一代的1.5倍，能更有效阻隔飛機引擎聲、通勤列車或都市環境中的低頻噪音，讓使用者在音樂、工作或通話時能更專注於聲音內容。

同時，全新的數碼訊號處理技術也讓通透模式聽感更加自然，在保持音樂播放的同時，仍能清楚感知周遭環境與他人的聲音。

2. 音質升級！支援24bit無損音訊

在音質方面，AirPods Max 2採用新的高動態範圍擴大器，讓聲音更加純淨且細節更加分明。透過USB-C連接線，耳機支援24bit/48kHz的無損音訊播放，能在音樂、電影與遊戲中帶來更高解析度的聆聽體驗。

此外，「空間音訊」的表現也同步提升，像是：樂器定位更精準、低頻反應更一致、中高頻更加自然，對音樂創作者而言，AirPods Max 2能搭配Logic Pro等音樂製作軟體使用，並支援個人化空間音訊與頭部追蹤的混音工作流程，進一步提升創作效率。

3. H2晶片帶來多項智慧功能

在H2晶片加持下，AirPods Max 2也新增多項智慧音訊功能，包括：

適應性音訊

系統會根據環境自動調整主動式降噪和「通透模式」的程度，達到最佳音訊體驗。

對話感知

當使用者與附近的人開始交談時，AirPods Max 2會降低內容音量並減少背景噪音。

語音隔離

運用由H2驅動的先進運算音訊，在通話時優先呈現語音，同時阻隔環境噪音。

即時翻譯

透過Apple Intelligence技術，協助使用者在面對面情境中跨語言溝通。

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4. 創作者與日常使用功能同步升級

AirPods Max 2也新增多項實用功能，讓耳機不只用來聽音樂。例如透過數碼旋鈕，使用者可以直接遙控iPhone或iPad的相機App，進行拍照或開始與停止錄影。另外，AirPods Max 2也支援錄音室品質音訊錄製，讓採訪者、Podcast製作人或歌手能錄製更清晰自然的人聲內容。

同時系統還加入保護聽力的「降低高音量」、可依使用習慣自動調整的「個人化音量」，以及「Siri點頭/搖頭互動」，進一步提升日常使用便利性。

AirPods Max 2顏色、價格與上市資訊

AirPods Max 2將提供午夜暗色、星光色、橙色、紫色和藍色五種顏色，售價為4,599元，香港3月25日起接受訂購，將於4月初推出。

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