蘋果放棄小摺疊iPhone網民卻拍手叫好？只因一缺點被批美麗廢物

今年秋季蘋果將正式推出旗下首款，大摺疊屏手機iPhone Fold。雖然這款備受矚目的產品尚未正式發布，但蘋果內部其實早已啟動了對後續摺疊形態的長期規劃。其中，一款體積更小、採用翻蓋設計的小摺疊機型曾一度處於評估階段。蘋果最初的構想是通過多樣化的產品形態來覆蓋更廣泛的用戶群體，以應對競爭激烈的摺疊屏市場。



然而根據最新的內部消息，蘋果最終決定放棄小摺疊屏iPhone的研發項目。內部評估團隊認為，這種產品形態並沒有展現出足夠的必要性，無法在現有的產品矩陣中找到核心立足點。

在蘋果研發人員看來，小摺疊手機並未創造出任何不可替代的使用場景。目前這類產品最大的賣點，似乎僅僅是摺疊後能更方便地塞進緊身牛仔褲的口袋，而在功能體驗層面，它並沒有帶來實質性的進化。

硬件層面的物理限制也是蘋果放棄該方案的主因。小摺疊手機的機身內部空間被精密的鉸鏈結構硬生生切成兩塊，這導致電池容量無法做大，且影像系統必須為了空間做出大幅度的妥協。

這種技術層面的瓶頸，使得小摺疊屏在核心性能上難以與同價位的直板旗艦機型抗衡。對於追求極致體驗的蘋果而言，這種在續航和拍照上的犧牲是難以接受的。在社交平台上，不少網友對蘋果的這一決策表示了支持。許多人調侃小摺疊屏產品本質上是美麗的小廢物，雖然顏值極高，但在高強度使用下的實用價值卻大打折扣。

事實上，整個行業對小摺疊屏的態度都在發生變化。有爆料稱，2026年將有兩家主流品牌選擇退出小摺疊屏賽道，轉而集中精力攻克大摺疊以及新興的闊摺疊屏技術，市場風向正在發生偏移。

分析師指出，小摺疊手機在本質上更像是一台可以彎折的直板機。除了物理形態的改變，它在軟件交互和核心使用場景上與傳統手機並無二致，廠商們長期在外觀上內卷，並未形成真正的差異化競爭力。

由於缺乏真正的創新場景，再加上廠商的宣傳點長期困在外部小屏和自拍體驗上，小摺疊屏對主流消費者的吸引力正在逐漸減弱。蘋果此時選擇及時止損，顯然是經過了深思熟慮的戰略調整。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】