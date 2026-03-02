Apple失落穿戴裝置王座？新霸主靠AI戰略　時隔4年強勢爬頭稱王

據Omdia發布的最新數據，在2025年全球可穿戴設備出貨量首次突破2億台，按年增長6%。具體來看，小米自2020年以來首次重回榜首，以18%的市場份額成為全球年度出貨量最大的可穿戴設備廠商。



Omdia研究經理陳秋帆（Cynthia Chen）指出，小米的崛起體現了其多品類的系統化戰略，而非依賴單一旗艦產品。小米手環繼續在大眾市場穩固銷量基礎，同時其基礎款智能手錶依託自研晶片和更深層次的生態整合，推動品牌向價值鏈上游發展。

蘋果緊隨其後以17%位列第二，陳秋帆表示，蘋果依然保持強勁的高端地位，通過5G連接和先進健康功能（包括高血壓監測），維持高價值用戶的忠誠度。華為以16%排名第三，主要是通過廣泛產品組合鞏固了主流市場地位，同時加大了對專業運動和醫療級健康應用的關注。

前五大廠商還包括Samsung（9%）和Garmin（5%），其中前三名之間競爭尤為激烈，市場份額相差不到1%。報告還指出，可穿戴設備的盈利模式正在發生結構性變化，算法和服務正在成為獨立利潤中心，高級健康洞察、專業訓練計劃以及AI驅動的教練服務帶來持續訂閲收入。

展望未來，Omdia預計2026年全球可穿戴設備市場將實現溫和的個位數增長，而且增長將越來越依賴端側AI的進步，以及對更專業化運動和健康管理需求的提升。

