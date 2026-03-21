AI未來像水電模式按量收費？OpenAI行政總裁揭：未來不再是訂閱制

近日，OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）在在華盛頓舉行的貝萊德（BlackRock）基礎設施峰會上提出，未來AI或將成為一種基本公用事業，像電力和水一樣，根據使用量進行計費，科技公司正朝着按需提供人工智能的未來穩步邁進。



奧特曼在峰會上詳細闡述了這一願景，他表示，未來AI的商業模式將類似於銷售Tokens，它是AI系統處理和定價數據的核心單位。

Sam Altman在峰會上詳細闡述了這一願景，他表示未來AI的商業模式將類似於銷售tokens，它是AI系統處理和定價數據的核心單位。（YouTube@DWS）

為應對日益增長的AI需求，全球主要科技公司正加大計算基礎設施投入，預計今年將投入數千億美元。AMD CEO蘇姿豐（Lisa Su）在今年1月的CES大會上曾表示，未來五年內，全球AI領域需要超過10 yottaflops的計算能力，這一數值相當於2022年全球AI計算能力的10000倍，凸顯了基礎設施建設的緊迫性。

不過，AI基礎設施的擴張面臨着嚴峻挑戰。AI數據中心的電力消耗堪比一座小城市，而美國電網的承載壓力、變壓器短缺以及傳輸線許可流程緩慢等問題，都可能成為制約發展的瓶頸。

OpenAI行政總揭AI未來模式：當水電按量收費！算力與耗電恐成發展隱憂。（unsplash@Saradasish Pradhan）

Tesla CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）在今年1月的一檔播客中也提到，電力生產已成為AI擴展的核心限制因素，並預測中國可能憑藉更快的能源建設速度，在AI領域實現對美國的超越。

在科技公司內部，計算資源已成為寶貴且稀缺的資源，工程師們需競爭獲取GPU使用權，部分求職者甚至會在應聘時主動詢問公司的AI計算預算。OpenAI總裁葛雷格·布羅克曼（Greg Brockman）表示，該公司已承諾未來八年內投入約1.4兆美元用於數據中心項目，目標是打破容量限制。

隨着OpenAI基礎設施的持續擴展，AI成為公用事業、按使用量計費的願景，正逐步從構想走向現實。

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