Nothing Phone(4a)系列+Headphone (a)推出｜配潛望鏡及5日長續航

英國品牌 Nothing 正式發佈其 2026 年上半年的重量級產品線，包括全新中階手機 Phone (4a) 系列以及頭戴式無線耳機 Headphone (a)。今次不僅展示了品牌在設計語言上的持續進化，更在硬體規格上帶來了多項顯著突破。Phone (4a) 系列首次將旗艦級的潛望式長焦鏡頭引入中階市場，而 Headphone (a) 則以長達 135 小時的續航力挑戰大家的耐力。



Nothing Phone (4a) Pro 纖薄金屬機身配搭進階透明美學

作為系列中的旗艦級型號，Phone (4a) Pro 在機身工藝上作出了重大嘗試。首次採用了精密工藝打造的金屬一體成型機身，並將機身厚度壓縮至 7.95mm，成為 Nothing 最薄的智慧型手機。手機的設計重點在於將金屬觸感，創造出一種能優雅折射光線的視覺效果。除了經典的銀色與黑色外，Phone (4a) Pro 還推出了極具時尚感的金屬粉色，為冷冽的科技產品增添了一份暖意。

為了確保超薄機身下的散熱效能，Nothing 為 Pro 型號配備了面積達 5300 平方毫米的 VC 均溫板散熱系統。此外，該機具備 IP65 防塵防水等級，更支援在 25 公分水深中浸泡 20 分鐘的防護能力，展現出不俗的耐用性。螢幕方面，Pro 型號搭載了 6.83 吋 AMOLED 螢幕，具備 1.5K 解析度及 144Hz 更新率，峰值亮度高達 5000nits，確保在強光下仍能清晰顯示 Ultra HDR 內容。

潛望式長焦鏡頭手機攝影變革

不論是 Pro 型號還是標準版 Phone (4a)，均配備了 5000 萬像素的 3.5 倍光學變焦潛望式長焦鏡頭，並支援 OIS 光學防手震。Pro 型號更進一步提供高達 140 倍的數位變焦能力，是品牌目前最強大的變焦系統。主鏡頭則採用 Sony LYT700c 感光元件，搭配超廣角鏡頭與 3200 萬像素自拍鏡頭，構成了一個全方位的高性能攝影矩陣。

在影像處理軟體方面，全新的 TrueLens Engine 4 引擎結合了與 Google 共同開發的 Ultra XDR 技術，能夠精準還原照片的自然對比度與高光細節。此外，相機系統還加入了多項人工智慧功能，例如可移除照片雜物的 AI 照片橡皮擦，以及專為創意表達設計的七種 Nothing 浮水印。標準版 Phone (4a) 雖然定位較親民，但同樣具備 70 倍變焦能力，並在透明設計中引入了透視藍與柔和粉等活潑配色。

進化版 Glyph Interface 更細緻視覺互動體驗

Nothing 標誌性的燈光互動介面在 Phone (4a) 系列中得到了全面升級，標準版 Phone (4a) 引入了全新的 Glyph Bar，由 63 顆 mini-LED 組成的 7 個發光方塊組成，亮度比前代提升了40％，最高可達 3500nits。加上雙色注塑燈罩技術有效解決了漏光與發黃問題，讓光線擴散更為柔和均勻。不僅能顯示通話、訊息與計時器進度，還能充當拍照時的柔和補光燈。

Phone (4a) Pro 則搭載了規格更高的 Glyph Matrix，由 137 顆 mini-LED 構成。雖然燈珠數量較以往調整，但覆蓋面積增加了57％，且亮度翻倍達到 3000nits。這套矩陣介面能顯示更為細膩的通知資訊，並整合了 AOD 隨顯螢幕體驗。用家可以透過自定義燈光序列來識別特定聯絡人或應用程式通知，減少翻轉螢幕查看手機的次數，從而降低數位干擾。

Nothing OS 4.1 深度整合人工智慧工具

軟體方面，Phone (4a) 系列搭載基於 Android 16 的 Nothing OS 4.1 系統。新版本系統延續了簡潔、直覺的視覺風格，並引入了多項 Essential AI 工具。其中，Essential Search 讓使用者可以透過關鍵字實現跨應用程式的資訊存取，而 Essential Memory 則能根據使用者的活動習慣個人化搜尋結果。此外，Playground 平台允許使用者利用人工智慧建立輕量級的無程式碼應用程式，大幅提升了手機的個人化空間。

在硬體底層效能上，Pro 型號採用 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，相比前代在 AI 能力上增強了65％，圖形處理亦有30％的提升。標準版則搭載 Snapdragon 7s Gen 4 處理器，效能與電源效率均有顯著優化。兩款手機均配備 5080 mAh大容量電池，支援 50W 快速充電，僅需 30 分鐘即可充至60％電量。

Headphone（a） 玩味設計展現個人風格

Nothing 同場發佈了新款頭戴式無線耳機 Headphone (a)。這款耳機包括粉紅色、黃色、白色與黑色四種選擇，其中粉紅與黃色展現了品牌大膽且玩味十足的新美學。耳機機身重量僅為 310g，配合透氣記憶海綿耳墊，提供全天候的舒適佩戴體驗。此外，耳機具備 IP52 防護等級，能應對日常的防塵與基本防水，適合在運動或惡劣天氣下使用。Headphone (a) 堅持使用實體觸感控制，包括滾輪、撥桿與按鈕，提供更為精準的操作回饋，減少誤觸的可能性。新加入的 Channel Hop 功能讓用家無需觸碰手機即可切換常用的應用程式功能，而相機快門模式則能將耳機按鈕轉化為手機的遠端拍攝快門，增加拍攝的便利性。

Headphone (a) 在關閉主動降噪（ANC）的情況下，單次充電可提供長達 135 小時，即約 5 天的連續聆聽時間音質與降噪方面，Headphone (a) 支援 Hi-Res Audio Wireless 與 LDAC 高解析編碼，搭載 40 毫米鍍鈦驅動單體，力求呈現無失真的原始音訊。主動降噪系統提供低、中、高三種預設模式，並具備自適應混合式 ANC 功能，能根據環境音與耳機貼合度即時調整降噪強度。針對通話品質，耳機利用經過 2800 萬種噪音場景訓練的 3 麥克風 AI 演算法，能精準隔離人聲，確保在嘈雜環境下仍有晶瑩剔透的通話表現。

Nothing 是次推出的 Phone (4a) 系列與 Headphone (a) 耳機，Phone (4a) 公佈的售價為$3699（黑色、銀色、粉紅色及藍色）、Phone (4a) Pro則 $4499（黑色、銀色、粉紅色），而 Headphone (a) 則為 $1499（黑色、白色、粉紅色），即日起發售。