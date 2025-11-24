韓國交通卡8款｜不只WOWPASS Climate Card　哪裡買/儲值一文看清

韓國旅程中，若每次搭乘交通工具前都要付現購票，的確是件麻煩事，尤其是不熟悉硬幣金額或是無法將大鈔更換成對應金額時！不妨購買便利的韓國交通卡！購買或增值後可立即使用，不僅在搭乘大眾交通工具時提供轉乘優惠，部分交通卡還能在線上或實體商店付款，既好用又方便。一卡在手，都能一卡搞定，就能輕鬆簡便地享受韓國之旅！



韓國交通卡攻略｜卡片種類、售價、購買地點

韓國大眾交通工具非常發達，同時推出多種便利交通卡，不僅可用於搭乘電車、巴士、地鐵等交通工具，還可以在便利商店、自動販賣機等地方使用，以下彙整卡片介紹：

1. T-money

T-money是韓國最多人使用的一種交通儲值卡，適用於地鐵、公車，計程車以及有標示T-money符號等店家的支付。

T-money卡片有多種款式，其中還有一些具備紀念性和設計特色聯名款式，非常適合作為旅行的紀念品。

T-money

販售價格：3000~6000韓元（依據聯名款式略有不同）

販售地點：T-money Town、機場、地鐵站

適用範圍/期限：全韓國/無期限



2. Cashbee

Cashbee與T-money同是韓國非常方便的電子支付卡，類似於T-money卡，主要用於公共交通支付以及小額消費。

它的功能涵蓋了交通卡、商店支付和其他日常需求，是在韓國旅行或居住的外國人和當地居民的常用工具。

Cashbee

販售價格：2500~5000韓元（依據聯名款式略有不同）

販售地點：機場、部分地鐵站、連鎖便利店、第三方旅遊網站

適用範圍/期限：全韓國/無期限



3. WOWPASS

出國前最令人煩惱的就是網絡、換匯、交通這三大問題；現在韓國推出一張專屬外國旅客的「WOWPASS」，結合付款、交通以及換匯功能的卡片！

WOWPASS可直接於售票機購買、或是透過WOWPASS APP和指定旅行社網站預訂，抵達韓國後直接用憑證兌換實體卡。

WOWPASS售票機設置於主要地鐵站、飯店、觀光景點等70多個地點共200多台售票機，APP可以直接查詢售票機位置，方便隨時隨地購買或換匯 。

WOWPASS

販售價格：4000~4500韓元

販售地點：官網預購指定地點、機台領取

適用範圍/期限：全韓國/6年有效



4. NAMANE卡

NAMANE卡僅限外國人購買，最大的亮點就是可以客製化卡片的樣式，你可以選擇自己喜愛的設計或圖案，讓卡片更具個人特色。

這張卡不僅可以作為交通卡使用，讓你輕鬆搭乘計程車、公車、地鐵等交通工具，還能在韓國任何商店進行支付。無論是在便利商店、餐廳，都能使用NAMANE卡結帳，提供你便利的支付體驗。

NAMANE卡

販售價格：7000韓元

販售地點：指定地點機台、NAMANE APP

適用範圍/期限：全韓國/4.5年



5. Korea Tour Card（韓國旅遊交通卡）

Korea Tour Card韓國旅遊交通卡是T-money專為外國遊客設計的交通旅遊卡。

使用卡片不僅能搭乘韓國的大眾運輸工具，還可在全韓國170多個景點、餐廳，商店享有優惠。

Korea Tour Card（韓國旅遊交通卡）

販售價格：4000韓元

販售地點：機場、地鐵站、連鎖便利店、指定民宿/銀行/網站

適用範圍/期限：全韓國/無期限



購卡後請先增值方可使用，最高可充值金額為50萬韓元。

前往加盟處出示韓國旅遊交通卡即可獲得門票優惠、免費優惠券、體驗、贈品等豐富優惠。（加盟處與優惠內容隨時變動請以官網最新消息為準）

回國前若想退回卡片中餘額，請至各大便利超商或地鐵站內T-money服務中心申請。（須收取手續費，卡片工本費不予退費）



6. 氣候同行卡（首爾交通卡）

氣候同行卡由首爾市發行的綜合定期交通票券，只需增值一次，就可以無限次數搭乘公車、地鐵和共享自行車，既經濟又方便。這項服務自2024年7月1日開始正式提供，根據行程可以選擇不同的使用方案。2025年將擴大使用範圍至首爾鄰近都市，並加入金融卡或信用卡後付功能。

此外，也計劃推出可使用共享電動滑板車或電動自行車等共享移動交通工具的相關商品，讓出行更加便利！

氣候同行卡（首爾交通卡）

販售價格：實體卡空卡費3000韓元，依據不同天數票種5000~65,000韓元

販售地點：1. 首爾觀光廣場旅遊資訊中心

2. 明洞旅遊資訊中心

3. 首爾地鐵1~8號線顧客服務中心（僅限現金）

4. 首爾地鐵9號線、牛耳新設線、新林線地鐵站鄰近便利商店

適用範圍/期限：1. 首爾地區內地鐵；2. 首爾市發照市內、社區公車（包含深夜公車）；3. 叮鈴鈴

短期票：1/3/5/7日；長期票：30日



卡片分為：手機行動卡片（需下載「mobile Tmoney」APP）、實體卡片兩款。

實體卡片用戶務必於「Tmoney Card & Pay」網站完成登錄（一人一卡）→未登錄卡片時不得退款與使用叮鈴鈴 (따릉이/ Ttareungi) 。

短期券於增值後即刻開始使用，無法指定開始日期。

指定地鐵站內自助售票機可選擇所需的使用期限進行增值。可用現金或信用卡/金融卡進行支付，但信用卡/金融卡僅限韓國發行的信用卡/金融卡。因此，外國遊客使用現金進行增值。與其他T-money交通卡不同，氣候同行卡無法在便利商店增值。

持有氣候同行卡者可在首爾市的多個文化設施享受優惠，但詳細適用條件可能有所變動，還請於造訪前再次確認。

退卡需至指定地點，會從增值金額中扣除使用金額和500韓元手續費後，剩餘金額將以現金退還。



氣候同行卡大致分為30日長期券與短期券兩種，以下為各種類型的價格與適用範圍。

氣候同行卡大致分為30日長期券與短期券兩種，以下為各種類型的價格與適用範圍。（韓國觀光公社）

7. M PASS

M PASS是T-money推出提供給國外旅客最長連續7天，1天最多可搭乘20次大眾交通工具的交通卡，適用於首都圈地鐵、機場鐵路普通列車、首爾市內綠色巴士、藍色巴士、黃色巴士、市區巴士、首爾市內深夜巴士。

此外，M-PASS還具有一般T-money功能，在T-money販售處增值後，即可搭乘計程車、高速巴士、市外巴士與火車等。

M PASS

販售價格：1日券15,000韓元；2日券23,000韓元；3日券30,500韓元；5日券47,500韓元；7日券64,500韓元

販售地點：仁川機場第一旅客諮詢中心、濟州機場綜合資訊台、首爾站T-Money Towen、明洞觀光資訊情報中心

適用範圍/期限：首爾、濟州島/30日



自發卡日起30天內有效，下午5點以後購買時可折價3,000韓元。

實體卡片用戶務必於「Tmoney Card & Pay」網站完成登錄（一人一卡）→未登錄卡片時不得退款與使用叮鈴鈴 (따릉이/Ttareungi) 。

卡片發行日起30天內若未使用Mpass，將因過期而無法使用。

MPASS售價包含5,000韓元訂金。退卡時可獲得4,500韓元的退款。（需扣除500韓元服務費）



8. Discover Seoul Pass（首爾轉轉卡）

Discover Seoul Pass首爾轉轉卡是自由旅遊通票，可以在48、72、120小時內輕鬆造訪首爾主要旅遊景點。首爾轉轉卡優惠內容包括免費或享受折扣優惠訪問首爾市代表性旅遊景點，不僅如此，還包括交通、購物、表演等領域的多樣折扣優惠。

Discover Seoul Pass（首爾轉轉卡）（DiscoverSeoulPass）

實體版首爾轉轉卡包含充值式交通卡功能。通過額外儲值，如同T-money可使用地鐵、公交車、出租車等交通工具。交通卡功能不影響且不受與首爾轉轉卡的有效期（自發行日起5年）及使用限時（24/48/72/120小時）的影響，可以半永久的在韓國全國內使用。再次到訪韓國時可以當作交通卡使用，也可以送給親朋好友！

Discover Seoul Pass（首爾轉轉卡）

販售價格：48小時70,000韓元；72小時90,000韓元；120小時130,000韓元

販售地點：明洞觀光資訊中心、CU手機型pass、線上購買

適用範圍/期限：首爾/指定景點48~120小時；交通卡功能5年



卡片分為：實體卡及手機移動版。

手機移動版不包含交通卡功能。

購買時首爾轉轉卡的交通卡餘額為0。需到訪附近的便利店、地鐵站、銀行取款機等地另行增值。

除交通工具以外，在有交通卡標識的商家，也可作為店家支付使用。

首爾轉轉卡的優惠內容中包括AREX車票壹張。使用AREX車票可以免費乘坐壹次仁川國際機場→首爾站（或首爾站→仁川國際機場）直達列車。

首爾轉轉卡的優惠內容中包括免費租借叮鈴鈴24小時。（自行車的共享單車服務）

只有手機移動版K機場大巴（機場巴士）乘車方法。



