電視YouTube出現鄰居帳號？大批網友恐慌反饋　Google揭解決方案

電視版YouTube驚傳安全疑慮？近日大批台灣網友在Threads爆料，打開電視發現帳號列表竟多出一排陌生姓名，甚至出現「鄰居帳號」現身的詭異現象，引發全網恐慌。



各位果粉、Android粉們注意了，如果你最近打開家中電視想看YouTube，卻發現個人列表裡多了一堆「不認識的陌生人」，千萬別以為是家裡鬧鬼或是被駭客入侵！

如果你最近打開家中電視想看YouTube，卻發現個人列表裡多了一堆「不認識的陌生人」，千萬別以為是家裡鬧鬼或是被駭客入侵！（unsplash@NordWood Themes）

這兩天Threads上有一名女網友發文求助，說家裡電視突然冒出一排陌生名字，明明平時只有自己登入，家人也沒碰過，嚇到差點要去收驚。

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沒想到貼文一出，底下苦主一整排，還有人驚呼：

我老公說那名字好像是樓下鄰居，這也太嚇人了吧！

眼看全網快要陷入恐慌，Google官方終於出來解惑。原來這不是什麼神祕力量，而是電視版YouTube的「自動同步暫存資料」機制太過貼心。

這背後主要有3個原因：

首先，如果你曾加入過Google家庭群組，其他成員即便登出也會被列為預選檔；

第二，如果你住的是租屋處或曾住過飯店，連過公共Wi-Fi且有人曾投放過影片，帳號就會被記錄；

第三，也是最常見的原因——YouTube Premium家庭方案合購！很多網友為了省錢找網購賣家湊團，結果系統自動把這群「陌生隊友」通通對號入座到你的電視畫面上。



所以，這真相證據確鑿是系統太愛「抓暫存」，並不是帳號真的被盜。Google建議大家，如果還是不放心，可以先去Google帳號的「裝置活動頁面」檢查有沒有不明登入。如果沒問題，只要在電視版YouTube選單裡，點進帳號管理並選擇「移除帳號」，或是直接按下「移除所有已登出的使用者」，就能一次清空那些莫名其妙的鄰居或網友。

這波「陌生帳號之亂」也讓不少網友趁機大掃除，退掉多年前早就沒在聯絡的合購團。小編也要提醒大家，雖然只是系統機制，但定期檢查Google帳號設定絕對是板上釘釘的防護功課。現在就快去檢查你的電視，別讓陌生人陪你一起追劇啦！

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