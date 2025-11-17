iPhone Pocket被搶光　仿品38人民幣稱1:1還原　二手市場竟兩極分

蘋果與三宅一生合作推出的iPhone Pocket已正式發售，短帶款售價1199元、長帶款1799元。該產品在中國大陸地區僅限上海Apple靜安零售店及官網發售，且採取限量銷售策略。開售僅30分鐘，官網長帶款即告售罄，線下門店亦出現排隊現象。



產品因外觀酷似「長筒襪」、「保溫杯套」引發網絡熱議，網友調侃「奶奶的手藝就能復刻」，並對近兩千元的定價提出質疑。

+ 8

與此同時，電商平台已湧現大量仿品，價格集中在38-299元區間，部分商家宣稱「1:1復刻」，但實際成交數據低迷。

二手市場則呈現兩極分化，既有加價數百元的轉賣，也存在低於官網價的代購渠道。

三宅設計工作室總監宮前義之強調，該產品旨在探索「以個性化方式佩戴iPhone的樂趣」，蘋果工業設計副總裁莫莉·安德森（Molly Anderson）則指出配色方案經過精密計算，可與全系iPhone形成視覺協調。

值得注意的是，三宅一生品牌與蘋果淵源頗深，三宅一生創始人曾為蘋果聯合創始人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）設計標誌性黑色高領毛衣，成為科技與時尚跨界的經典符號。

延伸閲讀：iPhone 17銷量在中國翻倍超16？除定價策略外 關鍵原因竟是這點（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】