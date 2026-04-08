Apple 50周年｜庫克公開初代iPhone原型　曝電路板巨大螢幕易刮損

為紀念蘋果成立50周年，蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）近日首次向外界開放蘋果檔案庫，展示了一批此前從未公開的歷史資料。



庫克表示，無論是iPod、iPhone還是Apple Watch，所謂一夜成名都只是事後的總結，真正的爆款產品，都是靠持續迭代打磨出來的。 在此次展出的檔案中，初代iPhone的早期原型備受關注。

為紀念蘋果成立50周年，蘋果公司首席執行官庫克近日首次向外界開放蘋果檔案庫，展示了一批此前從未公開的歷史資料。（X@tim_cook）

在此次展出的檔案中各個時期的設備照片：

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庫克在現場看到一塊體積遠大於成品的原始電路板時坦言，這些設備最初只是為了驗證可行性，距離最終產品仍相去甚遠。他回憶稱，iPhone的誕生「讓所有人都感到驚訝，包括我自己」。

庫克在現場看到一塊體積遠大於成品的原始電路板時坦言，這些設備最初只是為了驗證可行性，距離最終產品仍相去甚遠。（X@Numerama）

一段細節也生動展現了產品的進化歷程：在早期研發階段，iPhone原型機的電路板大如砧板，屏幕極易劃傷，即便放入口袋也會留下明顯痕跡。

喬布斯（Steve Jobs）對於這一問題迅速拍板，僅用半年時間就確定改用玻璃屏幕。庫克將這一決策稱作一項 「登月級別」 的工程挑戰。

此後數十年間，蘋果相繼推出Macintosh、PowerBook、iMac、iPod、iPhone、Apple Watch等產品，每一代都在不斷重新定義個人科技的邊界。

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