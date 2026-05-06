華為5.7曼谷發佈會預告，Watch Fit 5及Nova 15傳聞賣點搶先睇｜華為HUAWEI 早已定於 2026 年 5 月 7 日在泰國曼谷舉行以「Now Is Your Spark 全球創新產品」為主題的發布會，意在透過科技靈感啟發用家的生活創意。是次活動預計將重點推介新一代智能手錶 Watch Fit 5 系列、Nova 15 系列手機，以及備受期待的旗艦平板 MatePad Pro Max。相信這幾款新品將透過更深層次的 AI 整合與影像技術突破，為追求美學與健康管理的專業人士，預演一套更具質感的全場景智慧生活方案。



Watch Fit 5 外型更輕薄

智能穿戴設備的設計動向一向備受關注，華為指 Watch Fit 系列全球累計發貨量已逾 2400 萬台，因此即將面世的 Watch Fit 5 預計會承載更多創新實驗。有傳新一代將延續經典的方型細長錶面，但在材質工藝上有望作出顯著優化。根據流傳的圖片顯示，錶身預計會採用更輕質量的鋁合金材料，並配合更圓潤的邊緣切割，旨在提升用家在全天候佩戴時的舒適感。在功能方面，新一代感測器有望提升心率與血氧監測的精準度，並預計會加入更深入的 AI 運動數據分析功能，而且有傳將會加入糖尿風險評估功能，根據用家的體能趨勢提供個人化的預防性健康建議。

Nova 15 配備超大電池

針對熱衷於社交媒體創作的群體，今次還會有 Nova 15 系列手機。新品在影像處理算法上將有大幅改進，特別是前置鏡頭的 Vlog 拍攝功能有望支援更寬闊的視角與更快的追焦速度。其中備受矚目的 Nova 15 Max 型號，更預計會配備高達 8500mAh 的超大容量電池，有望徹底解決用家在戶外長時間進行高強度拍攝時的電量顧慮。後置相機方面，將採用 5000 萬像素的 RYYB 感光元件，能顯著提升在昏暗環境下的進光量。此外，手機有望內置最新的星閃連接技術，能與 Watch Fit 5 實現更無縫的遠端操作體驗。

旗艦平板傳配備柔光螢幕

在生產力工具方面，傳聞中的 MatePad Pro Max 預計會成為發佈會的另一大焦點。新機有望搭載品牌研發多年的柔光屏技術，提供如同紙張般的舒適閱讀與書寫體驗，能大幅減少光線反射對視覺造成的疲勞。對於從事設計或藝術創作的專業用家而言，MatePad Pro Max 預計會成為取代傳統繪圖板的強效選擇。纖薄的機身設計配搭強大的處理器，能讓平板電腦在處理大型文件與複雜圖像時更加游刃有餘。

兒童手錶睽違五年回歸海外

除了專業設備，預計還會推出專為兒童設計的 WATCH KIDS X1 系列，在睽違五年後重新回歸海外市場。這款手錶以安全性為研發核心，將配備更精準的多模定位系統，讓家長能隨時掌握子女的位置。功能會加入更豐富的社交與學習互動元素，但同時會加強隱私保護與使用時長控制。對於重視子女安全與數碼素養的家長來說，WATCH KIDS X1 的預期回歸，無疑填補了市場上專業兒童穿戴裝置的空白。

跨裝置AI連動有望升級

除了硬件規格，AI 技術的整合預計也是發佈會的重點。華為將展示更多關於 AI 如何優化全場景生態的應用實例。無論是手錶端預計會出現的智能運動計劃生成，還是手機端有望推出的自動化影像剪輯助手，背後預計都有更強大的本地運算模型支持。Nova 15 系列維持輕薄手感的同時，透過更高效的熱管理系統來平衡強大的 AI 運算需求。而 Watch Fit 5 則透過優化系統底層邏輯，達成 10 天以上的長效續航目標。

華為即將於曼谷舉辦的「Now Is Your Spark 全球創新產品發佈會」，成為HUAWEI 在 2026 年上半年的重要轉向標。記者已經前往曼谷直擊今次華為的盛會，一睹今年 Watch Fit 5 與 Nova 15 系列的等傳聞新機。