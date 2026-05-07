華為曼谷發佈會直擊｜WATCH FIT 5 PRO領銜多款全場景AI新品登場

HUAWEI 華為曼谷發佈會直擊｜HUAWEI 華為於曼谷正式舉辦「Now Is Your Spark 全球創新產品發佈會」，向全球傳媒展示了多款智慧生活新產品。最受現場矚目的焦點莫過於全新進化、兼具時尚感與專業功能的 WATCH FIT 5 Pro以及FIT 5，另外還有最新一代Nova 15 Max手機、超薄大屏的MatePad Pro Max等配合高效能旗艦產品的同步亮相。而且，HUAWEI香港更即時公布WATCH FIT 5及FIT 5 PRO 5月8日起接受預訂，以及公布售價，新錶由$1188起，非常抵玩！



現場除了公布了WATCH FIT 5及FIT 5 PRO外，全鑽設計的WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition亦十分注目。

現場可以即場試玩最新HUAWEI WATCH FIT 5

5款不同錶帶顏色及物料選擇。

FIT 5系列引領智能穿戴風潮

作為這次發佈會的絕對核心，WATCH FIT 5 系列一登場便吸引了全場目光。該系列一直以輕巧方型設計深受年輕用家喜愛，而最新的 FIT 5 則在工藝細節上更上一層樓。機身採用了更為流線的噴砂鋁合金邊框，視覺上更顯俐落。螢幕亮度提升至 1500 nits，即使在曼谷正午的強光下，錶面資訊依然清晰可見。系統內建了全新的 AI 運動助理，能自動識別過百種運動模式，並提供實時的體能反饋，確保用家在追求健康生活的過程中，能獲得最精準的數據支持。

WATCH FIT 5性價比非常高

加入不少新專業功能的FIT 5 PRO

微運動專用界面非常可愛

FIT 5 PRO材質與功能雙升級

在系列中定位最頂尖的 WATCH FIT 5 PRO，更是將智慧手錶的質感推向新高度。這款專業型號首度引進了高強度鈦合金中框配搭陶瓷後殼，觸感極致溫潤且更具耐磨性。PRO 版在健康監測方面作出了重大突破，內置了專業級的動態心率傳感器及血氧偵測模組，精準度提升了 20% 以上。而且更加入了糖尿風險評估功能，用家只需要連續佩戴手多日，便會因應個人不同的健康指標來推斷用家患上糖尿的風險。另外針對高端運動用家，FIT 5 PRO 支援專業高爾夫球場地圖及跑姿分析功能，能透過六軸感應器精確記錄跑者的觸地時間與左右平衡。續航力方面，在常規使用下可維持 10 天以上的長效表現，讓用家無需為電力感到煩憂。

HUAWEI WATCH FIT 5 PRO 三款顏色選擇

新增糖尿病風險評估功能

而香港版HUAWEI WATCH FIT 5 系列由即日起於接受預訂，並於5月20日正式發售。HUAWEI WATCH FIT 5 售價由$1188起；HUAWEI WATCH FIT 5 PRO由$2188起。

香港版HUAWEI WATCH FIT 5系列售價及預購優惠

現場更公布HUAWEI nova 15 MAX

二千餘元的價位，非常抵玩。

nova 15 Max長效續航表現出眾

緊隨其後亮相的 nova 15 Max 手機，針對年輕創作群體設計的新機，最震撼之處在於內置了高達 8500mAh 的大電池，徹底消除流動創作時的電力焦慮。新機可支援長達兩天以上的重度使用。影像功能亦不遑多讓，配備 5000 萬像素 RYYB 感光元件，能顯著提升夜間拍攝的純淨度，配合星閃連接技術，能與穿戴裝置進行極速互連，成為流動拍攝與社交分享的強大核心。

HUAWEI nova 15 MAX

首次現身的MatePad Pro Max 機身非常纖薄

MatePad Pro Max專業創作體驗

發佈會另一重點是旗艦平板 MatePad Pro Max，這部專為專業設計人士打造的設備，搭載了具備強大運算能力的 Kirin 9010 處理器。最重要是它擁有超薄機身，只有4.7mm厚的機身，拎上手非常輕巧。螢幕採用了先進的 12.2 吋柔光屏技術，不僅提供了紙張般的閱讀感，更支援 100W 有線超級快充。利用自家開發的app GoPaint，提供數千種專業筆觸與流暢的圖層管理，配合星閃手寫筆，讓數位創作變得如傳統紙筆般直覺，藝術創作的最佳拍檔。

MatePad Pro Max

多款智慧穿戴精品同步亮相

除了上述主打產品，現場還介紹了幾款亮眼新作。Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition 以極致輕量化複合材料打造，專為追求巔峰表現的職業跑者設計，提供賽道級的數據護航。

Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition

WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition 則融合了璀璨珠寶元素與航天級材質，在維持專業潛水性能的同時，展現出奢華的春季美學質感。

WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition

針對家庭用家，Huawei WATCH KIDS X1 Series 睽違五年重歸海外，以 10 重精準定位與長效續航，為家長提供最安心的守護方案，陪伴兒童智慧成長。

Huawei WATCH KIDS X1 Series

現場公布不同產品的售價，不過除了WATCH FIT 5及FIT 5 PRO外，其他產品香港仍未正式有推出時間。