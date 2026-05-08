華為WATCH FIT 5系列發佈｜Pro首設血糖風險監測＋納米瓷高質感

HUAWEI 華為 WATCH FIT 5 / FIT 5 PRO 香港發佈｜HUAWEI 華為早前在曼谷全球產品發佈會中公佈的全新智慧型手錶系列WATCH FIT 5及FIT 5 Pro，正正針都市用家的實際需要，在保持輕巧時尚設計的同時，於健康管理及運動輔助功能上帶來了顯著的技術突破，特別是高階型號首次加入不少健康新功能，更為日常健康監測樹立了新標準。而香港版亦正式公布新錶即日起正式推出！



早前華為在曼谷舉行的全球新產品發布會中，重點發佈WATCH FIT 5 Pro系列。

WATCH FIT 5及WATCH FIT 5 Pro

納米瓷金屬結合鈦金屬設計

新錶外觀方面，WATCH FIT 5系列延續輕薄方錶的設計，並在材質選用上展現出高級工藝。FIT 5 的錶體重量僅為27g，厚度控制在9.5mm，佩戴起來幾乎感覺不到負擔，對於需要全天候監測睡眠及日常活動的用家而言非常友善。而光織銀版本錶殼採用了100%再生鋁合金製造，將環保理念與輕量化特質結合。屏幕方面，配置1.82吋的高亮度屏幕，峰值亮度高達2500nits，在強烈陽光下進行戶外活動時，屏幕資訊依然清晰可見。

納米瓷金屬結合鈦金屬的錶身設計

而FIT 5 Pro材料運用上更為大膽，錶圈部分採用了鈦金屬，並首次引入航天級納米瓷金屬工藝。不僅賦予手錶溫潤的觸感，更大幅提升了耐磨性能。屏幕規格亦有所升級，配備1.92吋LTPO柔性屏幕，邊框縮窄至1.8毫米，視覺效果更為廣闊。屏幕表面覆蓋了2.5D藍寶石玻璃，堅韌度足以應付嚴苛的戶外環境。另外屏幕支援1至60Hz的自適應刷新率，並擁有高達3000nits的亮度。

非常齊備心血管健康偵測功能

首創微運動模式舒緩疲勞

新錶更首創了微運動模式，可以隨時開啟動手錶會引導用家進行輕量舒展。系統內置了30組針對頭頸、肩背、腰腹等不同部位的動作指導，只需花費30秒至數分鐘即可完成，有效緩解久坐帶來的不適。為了增加趣味性，手錶設計了專屬的微運動錶盤，透過可愛的熊貓卡通與用家互動，並提供擬人化的提醒與運動後的反應。用家隨著累積運動次數，還可以解鎖不同的城市建築背景，將運動體驗與生活品味結合。

轉換為「微運動」的專用桌布，可以隨時跟隨錶面熊貓做一些就連office或家中細小地方都可以做的簡單伸展運動。

定時完成微運動任務，可以解鎖不同城市的背景

糖尿風險評估提升健康警覺

在健康管理領域，FIT 5 Pro加入重大的功能升級，首度加入糖尿風險評估功能。新技術並非取代醫療診斷，而是透過內置的高性能感測器，在連續3至14天的佩戴過程中，收集用家在白天及夜間的睡眠、靜息等不同狀態下的多維體徵數據。系統綜合分析這些數據，評估出糖尿的風險等級，幫助用家及早發現代謝異常的潛在信號。對於飲食不規律或生活壓力大的都市人來說，是一項具參考價值的預警。

只需要佩戴Pro 3－14日，便可以因應用家的生活作息及健康數據來評估糖尿的風險。

除了糖尿監測，全天候健康守護功能亦非常全面。Pro版支援脈搏波心律失常分析、ECG心電分析以及血管彈性檢測等。針對心血管健康，甚至能提供房顫負荷檢測及冠心病風險評估，實現從數據監測到主動管理的轉變。針對女性用家，FIT 5 更提供了細緻的生理週期管理功能；而情緒健康管理系統則透過多維感知，配合萌寵減壓介面，協助用家在壓力過大時適時調整心態，從生理到心理全方位守護健康。

進階戶外運動覆蓋高球與潛水

針對越野跑活動，手錶提供精準的路線導航與即時的偏航預警，並能實時更新分段海拔及坡度資訊。用家可以自定義檢查點，配合預估到達時間的功能，在複雜的地形中也能妥善規劃體力。而廣受歡迎的高爾夫球模式更是功能豐富，系統內置了全球超過17000個球場的地圖資訊，提供果嶺視圖及精確測距功能，協助用家制定更佳的擊球策略，練習場模式更能分析揮桿節奏與速度，提升專業技術。

水上運動方面，FIT 5 Pro支援高達40米的自由潛水，符合專業潛水設備標準。手錶能提供閉氣訓練、深度警示以及懸停計時等實用功能，確保用家在水下探索時的安全與數據掌握。而在香港極受歡迎的球類運動，如網球、羽毛球及近年興起的Pickle Ball，手錶亦能透過第三方專屬應用程式聯動，記錄揮拍次數、殺球數據及正反手擊球數量等關鍵指標。這些專業數據能讓用家在賽後進行精準復盤，針對性地提升技術。

超長續航兼容兩大手機平台

另外，新錶採用了先進的高硅電池技術，大幅提升能量密度。在常規使用情況下，手錶能維持約7天的續航力；若在輕量使用場景下，單次充電更可支撐長達10天。此外，FIT 5 Pro 更支援60分鐘無線快充功能，只需短時間充電即可應付日常使用。另外新錶最大的賣點之一，便是完美兼容華為HarmonyOS、Android及iOS設備，幾乎任何手機用家都可以完整使用手錶的健康與運動功能。

HUAWEI WATCH FIT 5

WATCH FIT 5系列同時公布了香港的發售詳情。HUAWEI WATCH FIT 5 系列將由即日起接受預訂，並於5月20日正式開售。售價方面，HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 丹霞橙（編織錶帶）售價為 $2,288；冰川白及雅丹黑（氟橡膠錶帶）則為 $2,188。標準版 HUAWEI WATCH FIT 5 的光織銀（編織錶帶）定價為 $1,288；其餘配色如風信紫、向新綠、悅動白及韻律黑（氟橡膠錶帶）則定價為 $1,188。

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

預購優惠方面，凡於指定商店選購行貨，可獲贈價值$299的 HUAWEI FreeBuds SE 2 藍牙耳機以及價值$199的智能體脂磅，還有合共價值超過$100的 Health+ 會員及錶盤會員服務。