Apple Mac系統安全技術升級：M5 晶片及 macOS Tahoe 強化防禦

Apple Mac系統安全技術升級｜Apple 近年致力於硬件與軟件的深度整合，透過自研晶片與系統更新，建構出一套從晶片底層到應用層的防禦體系。最近在 macOS Tahoe 26.4 及其硬件生態中，更引入了多項針對記憶體安全與防範社交工程攻擊的技術，進一步保障 Mac 用家的資料安全。



M5 晶片導入記憶體誠信執行技術

Apple Silicon 自推出以來，一直以高效能與低功耗見稱，但其實安全設計亦是其架構核心。在最新的 M5 晶片中，硬件層面正式支援「記憶體誠信執行」（Memory Integrity Enforcement，簡稱 MIE）。這項技術針對過往作業系統中常見的記憶體安全漏洞，提供更強大的保護屏障。

傳統攻擊手段往往試圖透過非法讀取或修改記憶體中的數據來獲取系統權限，而 MIE 則是透過硬件級別的校驗，確保程式在執行過程中所存取的記憶體空間是合法且未經竄改。這種將安全保護深植於晶片設計之中的做法，能大幅提升攻擊者的入侵難度，讓系統在面對未知威脅時具備更強韌的自我保護能力。

Secure Enclave 關鍵組件保障生物認證安全

除了新增的 MIE 技術外，Apple Silicon 內的 Secure Enclave 依然發揮著守門人的作用。作為一個獨立於主處理器的子系統，Secure Enclave 負責生成並存儲加密密鑰，同時處理 Touch ID 的生物認證數據。由於其運作邏輯與主作業系統隔離，即使系統不幸受到攻擊，儲存在內的指紋數據或私鑰亦難以被竊取。

這種硬件級的安全隔離亦應用於Secure Boot程序。每當 Mac 開機時，系統會先核對啟動元件的數碼簽署，確保加載的是由 Apple 提供的官方作業系統，而非被惡意軟件替換的修改版本。這種由硬件把關的信任鏈，確保了電腦在最底層就已經處於受信任的狀態。

macOS Tahoe 26.4 全力反擊社交工程詐騙

雖然系統層面的防禦已相當嚴密，但駭客近年轉向利用「社交工程」手段，誘使用家手動下載惡意程式或在終端機（Terminal）貼上不明代碼。針對此問題，macOS Tahoe 26.4 引入了更直觀的預警機制。當一般用家嘗試在終端機貼上任何內容時，系統會彈出明確的警告視窗，提醒相關操作可能帶來的風險。

這項功能主要針對初階用家設計。值得留意的是，若用家在設置新 Mac 後的首 24 小時內，或是電腦中已安裝 Xcode 等開發者工具，系統則不會頻繁觸發此警告，平衡了安全性與開發工作的流暢度。然而，若內容來源被識別為已知的惡意站點，Apple 仍會發出警示以防萬一。

FileVault 復原密鑰與密碼 App 深度整合

數據加密方面，FileVault 一直是保障 Mac 硬碟資料的重要工具。在最新的系統更新中，Apple 改進了 FileVault 復原密鑰的管理方式。現在復原密鑰可以直接儲存在具備端對端加密技術的「密碼」App 之中。

這項改進解決了以往用家需要自行妥善保存長串密鑰的痛點。由於「密碼」App 的資料僅限用家本人存取，Apple 官方亦無法取得相關密鑰，這不僅降低了密鑰遺失導致無法開啟電腦的風險，更確保了數據主權完全掌握在用家手中。

量子安全加密技術與主動式應用程式保護

面對未來科技發展，Apple 在加密技術上亦作出了超前部署。現時 iMessage 已採用 PQ3 級別的後量子加密協議，能有效防止攻擊者採取「先攔截、後破解」的策略，應對未來量子電腦可能帶來的運算威脅。

在應用程式層面，macOS 採取了與傳統防毒軟件不同的預防模式。透過「公證」（Notarization）機制，開發者提交的程式在分發前必須經過 Apple 的自動化掃描，確認不含惡意代碼。配合內置的 XProtect 引擎，系統能實時監測行為特徵並阻截惡意程式運行。這種結合「事前審查」與「事後監察」的雙重機制，比起單純依賴病毒庫更新的防禦方式更為主動。

背景安全改進確保系統長效穩定

為了能更快應對突發的安全威脅，Apple 亦開始推行「背景安全改進」機制。這項機制允許系統在不需要進行大規模作業系統更新的情況下，針對 Safari 瀏覽器、WebKit 框架等特定系統庫，發送小型的安全性修正包。這種做法能更及時地修補零日漏洞，縮短漏洞暴露在風險中的時間，讓用家的上網體驗維持在高度安全的狀態。