GlocalMe貓狗智能穿戴手機｜AI實用化！寵物傳心Phone終於實現？

GlocalMe 寵物智能穿戴手機｜GlocalMe推出創新寵物智能手機PetPhone，旨在突破寵物智能穿戴設備市場以「定位與監測」為主流的現狀，首次實現寵物與主人之間即時、雙向的語音通訊功能，開啟寵物科技從守護邁向陪伴與溝通。



在當前的寵物智能設備市場中，多數產品側重於追蹤與健康監測 。然而，PetPhone以其創新的技術，打破了場景限制，讓寵物在高移動性的場景如散步或旅行中，也能保持穩定的高精度追蹤，並實現雙向通話。PetPhone搭載了多模定位系統與AI行為識別技術，寵物可以透過特定訓練的動作主動「呼叫主人」，從而實現真正意義上的人寵雙向通話。

GlocalMe 寵物智能穿戴手機

AI技術助力 實現情感互聯

「AI人寵互動」PetPhone率先將此技術落地應用，它不僅能偵測到寵物的聲音，更能給予回應。透過內置的通訊模組，PetPhone協助寵物與主人建立互動式對話。例如寵主可以隨時主打與寵物利用電話來言語溝通，就算在遙遠的地方。而寵物亦可以因應特定的動作（如跳起3次），而直接致電寵主，如寵物在家中突發需要找寵主時，可因應指定動作與寵主聯絡。此外，產品還具備音樂情緒安撫功能，為寵物智能終端從單純的功能性產品，轉變為具備情感連結的設備奠定基礎。

就算小貓都可以扣在背上使用

PetPhone不僅提供情感連結，也解決了寵物健康監測的難題。藉由即時活動追蹤與行為數據分析，它能捕捉寵物的運動量，幫助主人及時發現寵物可能存在的異常狀況，如活動量過低，並加以關注。這有助於主人即時掌握寵物的情緒和健康狀況，即使不在身邊，也能給予安全感與照料。

除了健康管理，PetPhone還開創了寵物社交新模式。其「寵物好友圈」功能允許主人在App內為寵物設定玩伴，並透過六重定位與AI健康監測系統，記錄牠們互動時的運動軌跡與距離，讓主人能更了解寵物的社交生活 。此外，PetPhone也建立了一個全球寵物社群，讓主人可以分享與寵物的點滴，並與全球志同道合的寵物主人交流照料經驗，形成一個「以寵為橋」的社交生態圈。

廠方特地邀請影星黃翠如來分享使用PetPhone心得

PetPhone的設計也考量到寵物的舒適與便利性 。產品具備IP67級防水性能，能應對多種環境 。磁吸式充電介面設計，解決了傳統插孔易積灰與進水的困擾，方便主人輕鬆為設備充電 。

只需要join月費計畫便可以使用

csl將獨家發售PetPhone，讓香港寵主能搶先體驗這項創新科技。服務月費為$58，包含GlocalMe PetPhone寵物智能手機服務與每月5GB的本地流動數據（需簽約24個月），並附贈一年手機保養服務。