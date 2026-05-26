Canon打印機正式接入米家App　手機遙距一鍵Print　支援61款機型

Canon宣佈，Canon打印機正式接入小米米家App，成為首家與小米合作的打印機廠商。



據了解，Canon旗下61款噴墨打印機已全面接入米家App，並融入小米「人車家全生態」智能生態圈。

Canon旗下61款噴墨打印機已全面接入米家App。（微博@佳能打出精彩）

Canon（中國）有限公司高級副總裁江原大成表示，當前消費電子與辦公設備行業正在加速變革，智能化、生態化已成為行業核心發展趨勢。單一產品的智能化升級，已經難以滿足用戶在不同場景下的多元需求。

他指出，此次與米家生態深度合作，既是Canon深化智能生態佈局的重要舉措，也是為用戶打造超越期待價值體驗的重要實踐。

Canon支援米家App的機型與操作細節▼▼▼

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從首批接入陣容來看，Canon打印機覆蓋範圍十分豐富，包括Canon小G靈系列、GX恭喜系列、TS系列、TR系列以及E系列等主流產品線，共計61款噴墨打印機，覆蓋Canon90%支援雲打印的噴墨打印機。

對於已經開通Canon雲打印的設備，米家App用戶可在App內通過「連接三方平台」搜索Canon並添加打印機，即可快速完成設備綁定與適配。

接入米家生態後，用戶只需通過米家App，便可一站式完成手機遠程打印、打印機狀態即時監控、耗材餘量即時查詢、原裝耗材快速購買等操作，還能隨時查閲產品使用指南。

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