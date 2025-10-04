打印機該選哪種？辦公室都用這款　2大隱藏優勢長遠更划算

眾所周知，從打印機的分類來看可以分為鐳射打印機和噴墨打印機兩種。在日常的辦公中，我們經常會使用到鐳射打印機。



那麼鐳射打印機的優勢在哪？為何很多用戶都會選擇鐳射打印機？我們來一探究竟。

1. 打印速度夠快

按照打印速度分類的鐳射打印機。（快懂百科）

首先，鐳射打印機同樣擁有更快的打印速度。為了能夠提升打印的效率，打印速度就成為了關鍵的參數。在我們往期的評測中，打印速度也是一項必備的測試。其實打印速度就是能夠直觀的看出打印機每分鐘可以打印多少頁，也就是打印的效率。對於企業用戶而言，挑選一台打印速度快的機型能夠大幅度提升打印的效率。

而對於家庭用戶來說，打印速度雖然沒有那麼重要。但如果日常打印量較多，那麼鐳射打印機的優勢還是更為明顯的。

2. 更加皮實耐用

作為每天都需要用到的辦公設備，其穩定性的重要性不言而喻。一般來說，使用噴墨打印機最擔心的就是出現堵頭問題，也就是我們說的噴頭堵塞了。在日常的使用中，如果長時間未使用噴墨打印機，那麼噴嘴處的墨水很容易乾涸，從而就會引發堵頭的問題。這時候就需要花費一定的墨水進行噴頭的沖洗，因此也會比較消耗墨水。

而鐳射打印機由於打印原理的不同，自然也就不會發生堵頭的問題。日常使用時也會更加耐用，並且不需要太多的維護。所以說對於家庭用戶來講，使用鐳射打印機也會更加省心一些。與此同時，對於企業用戶來講也亦是如此。一般來說企業用戶都會配備運維團隊，日常會處理打印機出現的問題。而鐳射打印機的故障率較低，因此能夠大大降低運維的成本。

3. 綜合來看

鐳射打印機有着速度快以及耐用性高等特點，因此受到了很多企業和家庭用戶的認可。如果您日常以黑白打印為主，並且對於打印速度有一定的要求，那麼鐳射打印機可以說是不錯的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】