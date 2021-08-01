手機像素是個老生常談的問題，時至今日仍有很多人把「多少像素」定義為評價拍照實力的唯一指標。儘管這是個明顯的技術性和邏輯性錯誤，但由此可見民眾對於「唯像素論」的迷信和盲從至深。



如今1億像素手機已下降至千元機價位，而售價近萬元的蘋果仍在堅守1200萬像素，從本質上來講他們1億像素和1200萬像素有何不同，我們又該如何選擇呢？

▼▼▼iPhone、Android像素差距大，實際上有何不同？▼▼▼

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簡單一句話總結：

無關乎像素，蘋果更傾向於解決明暗過渡和細節呈現這些攝影本身的問題，而國產濾鏡神機則更傾向於輸出討喜的傻瓜美顏照。然而理想往往與現實相悖，因為iPhone 12更貴更硬反而更獲小姐姐們傾心，而很多對硬件和攝影有追求的玩家最終因為性價比選擇了Android。

同場加映：Galaxy S21 Ultra攝影評測 1億像素有多強大？8K片令人驚嘆？▼▼▼

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