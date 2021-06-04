撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-06-04 15:26

早前日本短篇漫畫《100 天後就會死的鱷魚》突然爆紅，作品描述鱷魚死前100天的生活，意外獲得極高人氣。近日有YouTuber就拍影片，以倒數生命的方式記錄著他養的迷你豬，更將頻道命名為《100日後會被吃的豬》，預告100日後豬將會被吃掉。片段一出立刻引來迴響，頻道開播短短一周，訂閱人數已經超過4萬！

這隻名叫カルビ（Calvi）的迷你小豬，是個男生。主人悉心照顧小豬，為的就是100日後吃掉。這種每天拍片倒數生命的方式吸引不少觀眾收看，頻道開始約一星期就已經有4萬人訂閱追蹤，一條片也有超過10萬人次觀看，最近成為日本熱話！

豬豬這麼可愛，怎可以吃豬豬？片主當然不是餵豬吃同類，圖片只是特別效果慶祝YouTube頻道訂閱人數超過2萬人。（Twitter@Mini_pig99）

除了每天上載片段紀錄小豬的日常生活，片主亦有以四格漫畫的方式講述小豬的經歷。雖然不知道100天後片主會否真的會吃掉小豬，不少網民都持正面看法，認為經歷可以讓更多人了解到生命可貴，不過亦有網民認為太過殘忍。影片中與人類相處融洽，又會向主人撒嬌，猶如一般毛孩子一樣，超可愛！

👇🏻👇🏻《100日後會被吃的豬》倒數100日，倒數式紀錄生活👇🏻👇🏻

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