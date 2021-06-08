撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-08 10:57

iOS 15 及 iPadOS 15 在 WWDC21 中登場，大家最關心的當然是自己手頭的iPhone機種，是否支援今次系統升級的全20款iPhone／iPod Touch 機種吧！意想不到，原來6年前這兩部舊款 iPhone，竟然可以 再玩多1年，敢稱不死名機！

iOS 15 隨著 WWDC21發布會落幕後，已馬上公開了開發者測試，並公開支援機種型號名單，使用 Apple A9 核心處理器的機種包括：iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone SE（第一代），除去年驚喜的能夠升級至 iOS 14後，今年再一次繼續支援 iOS 15，以下是全19款支持iOS 15的iPhone手機型號。

全20款支援iOS 15升級iPhone / iPhone Touch 全列表，即睇你的手機OUT未！（點圖放大）

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WWDC21｜iPadOS 15 更新支援對應iPad機種清單 共19種平板可升級

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同場加映：WWDC2021正式公布iOS15，今次iOS系統大幅加強，加入不少超實用的新功能，對於iPhone用家而言必然升級。

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