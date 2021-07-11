撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-11 09:01

$5000消費券｜政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。 雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

第一期消費券一出即可買、10部＄2000 以下平價手機

＄2000 價位以手機而言一向歸入「入門」、「廉價」位階，一時之間可能很難想像在此價位有何好機可以選擇，但其實在此價位可不止入門機，稍為降低要求的話，就連「準旗艦」規格的手機都可以買到，而且不單小米等中國品牌才有平價機，如果想要 Samsung、Nokia 等傳統大牌子，都一樣有選擇。

例如小米子品牌 POCO 早前推出的 POCO X3 Pro，就在＄2000 以下價錢提供 Qualcomm Snapdragon 860 處理器，性價比相當不俗（圖 POCO）

👇👇👇按圖放大睇 10 部＄2000 以下平價手機資料及規格👇👇👇

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同場加映：2021旗艦手機回收價 iPhone保值神話破滅 35款手機誰是跌價王？

除了用消費券買迎機，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」為新機入手省上一筆。《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年7月更新）👇👇👇

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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