ViuTV劇集《大叔的愛》今日（16日）終於迎來大結局，以後夜晚就無得再睇田田阿牧跳舞同睇Louise點溝女啦！教主Anson Lo（盧瀚霆）同Edan（呂爵安）自播出以來人氣爆升，令Mirror人氣再創高峰。忙於拍劇拍廣告的Mirror各成員，原來私下也有花心機和時間經營自己的YouTube頻道，他們更不時在影片中大爆秘密，一起來看看13件Mirror成員不為人知的事吧。



Mirror 12子近日馬不停蹄拍劇拍廣告出新歌，奔波勞碌的他們竟然也有時間開設YouTube Channel，閒時拍拍生活片、上載翻唱歌曲等。

不過，現時只有8位成員有開設YouTube頻道，雖然並不是每個成員都有自己的頻道，亦不是固定每個星期都有上載影片，但每條片都是精心製作，不時會在影片中大爆秘密，令粉絲看到他們放下偶像包袱的一面。13件Mirror成員在YouTube上不為人知的一面，作為粉絲的你又怎可以沒有追蹤他們的Channel呢？

第一位︰呂爵安（Edan Lui 呂爵安@YouTube截圖）

第一位︰呂爵安（76.7K訂閱者）

YouTube Channel：Edan Lui 呂爵安

Edan作為YouTuber真是創意無限！他在Channel上表示要挑戰6秒說10句英文，因而苦苦練習說話語速，粉絲們還真的期待Edan能挑戰成功！怎料Edan最後用2秒說出「十句英語」4字，更自豪表示挑戰成功，令人哭笑不得。

第二位︰盧瀚霆（Anson Lo@YouTube）

第二位︰盧瀚霆（65.7K訂閱者）

YouTube Channel：Anson Lo

Anson Lo就在他的Channel中分享曾經做過最後悔和尷尬的事，竟然是小學時因為沒穿底褲，不小心大便失禁，遺落「黃金」在地上，還將它踢向旁邊的同學！ 見到Anson如此大方願意自爆小時候的「瘀事」，粉絲們有沒有覺得又更認識他呢！

👇發掘其他Mirror成員在YouTube上13件不為人知的事👇

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