撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-06-11 18:48

想將個人照一秒變3D卡通人物？近日Voilà AI Artist變臉App突然爆紅，人人瘋玩，應用程式更登上美國App Store第一位！Voilà AI Artist可將平凡的照片換成3D/2D Pixar卡通人物、漫畫人像「似顏繪」（Caricature）、或文藝復興復古畫作，效果相當有趣。現時Android和iOS用戶都可以下載，想跟上潮流就趕緊試玩！

還記得Snapchat早年曾推出「返老還童」的童顏濾鏡風靡全球，名人都爭著玩嗎？濾鏡App一向都深受大眾歡迎，不過Voilà AI Artist App就不止是濾鏡這麼簡單，它是一個相片編輯器，用AI人工智能製作出個人化的卡通畫像，每個樣都是度身訂造。

Voilà AI Artist App可以將照片上的人樣變卡通化，哈利波特都變迪士尼卡通樣！（FB@Voilaaiartist）

《香港01》科技玩物記者就將Mirror 12位成員轉換成3D Pixar卡通臉、復古臉和手繪漫畫臉，有些成員變成文藝復興復古畫作後，意外變得更加帥氣，猶如夢幻中的中世紀王子般！立即看看能否猜中全部！

👇👇變臉App變超可愛卡通人像，猜Mirror 12子！【點圖放大】👇👇

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Voilà AI Artist簡單易玩，只需要三步十多秒就整到一張！👇👇3步教學玩Voilà AI Artist變臉APP【點圖放大】👇👇

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同場加映：ToonMe App一鍵變迪士尼公仔樣 李佳芯秒變Elsa 睇20名人變Cute

想一秒化身成為迪士尼公主？早前變臉App《ToonMe》在Twitter爆紅，全因為App可以將真人的樣子變成迪士尼彼思動畫人物！以下有20位香港名人轉換成Pixar臉後，都變得超級可愛，有些更加意外地......不說了，快點猜猜他們是誰！

👇👇👇勁猜10位香港名人Pixar臉！【點圖放大】👇👇👇

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《Toonme》App 利用AI將相片合成為迪士尼人物，每個人的Pixar臉都是度身訂造，完全不同，不過出來的Pixar臉是否好看就因人而異啦！記者就親身試玩過，見到效果一刻都「嘩嘩聲」！

👇👇輕鬆4步「大變身」迪士尼Pixar臉！【點圖放大】👇👇

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想猜另外10位名人，瀏覽全文：ToonMe App一鍵變迪士尼公仔樣 李佳芯秒變Elsa 睇20名人變Cute

同場加映：阿Sa/唐詩詠玩到臉型扭曲 爆紅變臉App Avatarify 3分鐘學懂玩

藝人蔡卓妍（呀Sa）IG早前分享一條短片即時獲得網民大讚！原來呀Sa利用Twins的合照大玩Avatarify，搞笑唱出O-Zone的《 Dragostea Din Tei (Mai Ha Hi)》！Avatarify 是利用 AI 控制相中人臉，簡單幾步就輕鬆將人臉表情完美扭曲，做出唱歌GIF片。App更內置馬斯克、蒙娜麗莎、成龍照片demo，任用家試玩！

👇👇即睇4位女星扭曲臉逐格睇👇👇

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👇👇即睇Avatarify App AI換臉教學👇👇

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